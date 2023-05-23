جمهورية الرأس الأخضر تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب

2023-05-23 / 14:32
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هبة بريس

جددت حكومة جمهورية الرأس الأخضر التأكيد على دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمبادرة مخطط الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها “الحل الوحيد والأوحد ذا مصداقية والواقعي لتسوية النزاع” حول الصحراء.

كما جددت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والإدماج الإقليمي في الرأس الأخضر، في وثيقة أرسلت اليوم الثلاثاء 23 ماي 2023 إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، دعمها لجهود منظمة الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل “واقعي وعملي ودائم” للنزاع حول الصحراء.

ومما جاء في هذه الوثيقة أنه “بالإضافة إلى ذلك، فإن حكومة الرأس الأخضر تجدد تأكيد دعم جمهورية الرأس الأخضر في البحث عن حل دائم يحافظ على الوحدة الترابية للمملكة، تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة وفي احترام للقرار 693 الصادر عن قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي في يوليوز 2018”.

وذكرت دبلوماسية الرأس الأخضر بأن هذه المواقف المذكورة “عبر عنها بوضوح الوزير الأول ورئيس حكومة الرأس الأخضر، خوسي يوليسيس كوريا إي سيلفا، خلال لقائه مع رئيس حكومة المملكة المغربية، عزيز أخنوش، في إطار زيارته الرسمية الأخيرة الناجحة جدا للمملكة المغربية”.

كما أكدت الوثيقة أن “تحديد وتنفيذ السياسة الداخلية والخارجية اختصاص سياسي للحكومة”، وذلك وفقا للمادة 185 والفقرة (أ) رقم 1 من المادة 203 من دستور جمهورية الرأس الأخضر.

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‫10 تعليقات

  6. رغم ان الجزائر تصرف أموال الشعب المقهور فإنها لا تجني من الصحراء سوى العواصف..

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