بايبانو بشرى تتمكن من تسلق رابع أعلى قمة في العالم

2023-05-23 / 14:51
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نجلاء مزيان: هبة بريس

استطاعت المغامرة المغربية بايبانو بشرى تسلق رابع أعلى قمة في العالم جبل لوتسي 8516 م بتاريخ 21 ماي 2023.

و جدير بالذكر أن جبل لوتسي هو رابع أعلى قمة في العالم، حيث يصل ارتفاعه إلى 8516 متر، وهو ملاصق تماما لجبل إيفرست، كما يقع ضمن سلسلة جبال الهيمالايا في آسيا تحديداً بين حدود التبت والنيبال، ورغم ذلك فإنه مشهور بصعوبة تسلقه نظرا لأن ذروته على شكل برج مستقيم مما يقف عائقا حقيقيا أمام هواة تسلق الجبال.

واختارت بشرى بيبانو المعروفة بعزيمتها القوية تحدي نفسها أكثر من خلال تسلق القمة المذكورة بدون استخدام أكسجين إضافي.

إلى جانب هذا الإنجاز الجديد ضمن مسيرتها في مجال تسلق الجبال التي بدأت سنة 2011، تعتبر بشرى بايبانو أول مغربية تنجح في خوض تحدي القمم السبع، كليمنغارو بإفريقيا، ومون بلان في أوروبا الغربية، وإلبروس في أوروبا، وأكونكاغوا في أمريكا الجنوبية، وماكينلي في أمريكا الشمالية، وبيراميدس كارستنزي في إندونيسيا، ثم قمة إفريست التي تعد الأعلى في العالم، وفانسون في القطب الجنوبي.

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