شيرين عبد الوهاب: أنا الوحيدة التي تستحق لقب “صوت مصر”

القسم الفني : هبة بريس

خرجت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب خلال حلولها ضيفة على برنامج “كاربول كاريوكي بالعربي”، بمجموعة من التصريحات، المتعلقة بحياتها و كذا رأيها بزملائها.

وباغت مقدم برنامج “كاربول كاريوكي بالعربي” شيرين بسؤال أول عند ترحيبه بها، قائلا: “أهلا بصوت مصر يا مرحبا بيك، هل أنتي الوحيدة التي تستحق هذا اللقب؟ جاوبيني بنعم أم لا”، فأجابت المطربة: “نعم، ونص”، ليعلق الإعلامي: “الله أكبر”.

وأجابت شيرين بعفوية وصراحة مفرطة عن أغلب أسئلة الإعلامي هشام الهويش، حيث أثارت معظم تصريحاتها جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي.

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