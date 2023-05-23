“دولارات الأدسنس” تصيب أصحاب القنوات ب”السعار” وتهدد قيم الأسرة المغربية

لبنى أبروك - هبة بريس

لاحديث بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سوى حول أفلام ومسلسلات بعض القنوات المغربية على موقع “يوتيب” التي تسيء لصورة الأسرة المغربية وتهدد قيمها.

فيديوهات تشجع على “عقوق الوالدين” وأخرى على “زنا المحارم” و”قطع الرحم” في حين اختارت قنوات أخرى الدخول في مشاداة كلامية أوما يسمى ب”المعاطية” بعبارات خادشة للحياء وصلت حد التهديد وتبادل اتهامات خطيرة.

فيديوهات تسعى للترويج لظواهر دخيلة على أسرنا ومجتمعنا المغربي، والتشجيع على ممارسات ممنوعة وتصويرها كطريق مُعَبد ووسيلة سهلة للاغتناء والحصول على السيارات والمنازل والمشاريع.

قنوات تتسابق لنشر غسيلها “الوسخ” وفضح “المستور” لإرضاء فضول المتتبع تارة ولاستعطافه تارة أخرى، تحت شعار وهدف واحد وهو رفع عداد “دولارات الأدسنس”.

قنوات تتسابق لنشر عشرات الفيديوهات يوميا، والتي أصبح ضحيتها الوحيد متصفحو وسائل التواصل الاجتماعي وموقع “يوتيب” الذين أصبحوا يصدموا بهذا المحتوى الفاضح والصادم كلما فتحوا هواتفهم أو تصفحوا حساباتهم صباحا أو ليلا.

قنوات أصبحت تسيء لصورة الأسرة المغربية الحقيقية بشكل خاص والمجتمع المغربي بشكل عام، وتستدعي تدخلا عاجلا ومستعجلا من قبل الجهات المعنية والمشي قدما في تقنين محتوى هذه المواقع مستقبلا.

الشرقاوي: “الأسرة في خطر”

وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، عمر الشرقاوي، إن “تحطيم الأسرة واختراق قيمها الجامعة و تفتيت شملها وزعزعة استقرارها وتمييع دورها والاعتداء على خصوصيتها… كلها وغيرها مظاهر نشاهدها ونسمعها كل يوم من هنا وهناك.”

وأكد الشرقاوي، أن ,ما تتعرض له القيم الأسرية من تجريف لأمر خطير جداً، ويجب ألا نقف مكتوفي الأيدي لنسمح للطيش والتهور على مواقع التواصل الاجتماعي أن يؤثر على مستقبل العمود الفقري مجتمعنا ودولتنا. فمع هذا الهوس نحو ربح أموال “الأدسنس” والهرولة نحو الشهرة الوهمية بأي طريقة كانت ولو على حساب صناعة نموذج العائلات المفككة والتي تفتقد للحشمة والاحترام بين اعضاءها لا بد من ردة فعل مجتمعية وقانونية لوقف هذا النزيف القاتل لكل القيم”، مشددا على أنه “من اللازم أن ندرك أنه مهما حققنا من تطور اقتصادي واجتماعي فنحن لسنا أوروبا، فالأسرة في المغرب ليست حاضنة تربوية وتأطيرية فقط بل هي مؤسسة تقوم بوظائف مكان الحكومة والبرلمان في الحفاظ على عيشها واستقرارها، والخطورة الكبرى ان الدولة ليس لها الامكانيات لتحمل هذا التدمير الممنهج للأسر فليس لدنيا مآوي محترمة لاستقبال الاطفال الجانحين والأمهات العاجزات.”

وأضاف الشرقاوي أن “الغريب في الأمر أننا لا نشعر في خضم هذه التجاوزات والانحرافات الراغبة في تمييع الأسرة، تحت يافطة الحرية الشخصية ووهم الشهرة كما يبررون ويزعمون، أن السلطات العمومية والقطاعات الوصية أنها تملك برنامجا متكاملا واستراتيجية عمل بإمكانها مواجهة هذه الحرب المعلنة والخفية لا سيما في مواقع التواصل الاجتماعي على القيم الأسرية والتصدي لكل الأفكار الغريبة والنماذج السيئة والسلوكيّات السادة التي جعلت من التماسك الأسري عرضة للأخطار”، مؤكدا على أن “الاستسهال العمومي بتداعيات هاته الأخطار المحذقة بالأسرة التي تتم بأساليب ناعمة ومغرية، سنؤدي جميعا ضريبته التنموية والاجتماعية والأخلاقية الآن وفي المستقبل”.

نشطاء: “الأمر زاد عن حده وعلى السلطات المعنية التدخل”

تزامنا وانتشار هذه الفيديوهات، يقود عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حملة واسعة مطالبة بمقاطعة هذه القنوات، وكذا بضرورة تقنين محتوياتها بالإضافة الى فرض ضرائب على أرباح أصحابها.

وفي هذا الصدد، قال أحد النشطاء: “اليوتيب في المغرب أصبح غابة دون حسيب أو رقيب”.

وأضاف آخر: “ولينا كنشوفو الجهر بزنا المحارم وقطع الرحم والاتجار بالأطفال في اليوتيب في النهار والليل، أين السلطات?!”.

وطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، السلطات المعنية بضرورة التدخل العاجل لإيقاف هذه الفوضى ووضع حد لهذه الفضائح والتجاوزات التي أصبحت تشكل خطرا للصغير قبل الكبير وتهدد قيم مجتمعنا المغربي.

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