في سابقة من نوعها.. تعيين امرأة رئيسة للاتحاد البلجيكي لكرة القدم

هبة بريس - وكالات

أعلن الاتحاد الملكي البلجيكي لجمعيات كرة القدم، يوم الاثنين، عن تعيين باسكال فان دام رئيسة لهذا الاتحاد، لتصبح بذلك أول سيدة تتولى هذا المنصب.

وقال الاتحاد في بلاغ له، إن الرئيسة الجديدة، البالغة 54 عاما من العمر، انتخبت بالإجماع من قبل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد خلفا لبول فان دن بولك (58 عاما)، الذي كان قد قدم استقالته لمجلس الإدارة يوم الجمعة الماضي.

وكان الرئيس السابق موضع وابل من الانتقادات بعد رسالة أرسلتها لجنة إدارة الاتحاد إلى مجلس الإدارة، تتهمه بالتواجد المفرط في إدارته وتندد بعلاقة صعبة.

وبحسب البلاغ، فإنه “من خلال إعادة التشغيل السريع هذا، يرغب مجلس الإدارة في ضمان الاستمرارية واستعادة الهدوء. ترغب باسكال فان دام في أداء دورها كرئيسة بطريقة بناءة ومشرفة وتعاونية، بالتعاون الوثيق مع أعضاء مجلس الإدارة ولجنة الإدارة”.

وسيكون لدى باسكال فان دام، أول امرأة تتولى رئاسة الاتحاد البلجيكي لكرة القدم منذ 128 عاما من تأسيسه، العديد من الملفات لإدارتها، بما في ذلك “تطوير التحكيم النوعي، والإشراف على التدقيق في تحسين العمليات الداخلية وإجراءات اختيار رئيس تنفيذي”.

كما تعتزم فان دام “المساهمة في تطوير كرة القدم النسوية وتنظيم كأس العالم لكرة القدم النسوية ببلجيكا في العام 2027″، فضلا عن تسخير “خبرتها المهنية من أجل دعم الاتحاد الملكي البلجيكي لجمعيات كرة القدم في مواصلة رقمنته خلال السنوات المقبلة”.

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