روبورتاج تلفزي حول الراحة ” البيولوجية للاخطبوط ” يثير غضب مهنيي الصيد

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أثار ربورطاج تلفزي أنجزته القناة الاولى، حول ” الراحة البيولوجية ” لمصيدة ” الأخطبوط” وتم بثه يوم 17 ماي الجاري، غضب مهنيي الصيد البحري، لما حمله من مغالطات بحسب رأي المهنيين .

وفي نفس السياق، أصدرت الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، بلاغ إستنكاري، تتوفر جريدة ” هبة بريس” على نسخ منه، عبرت فيه عن إستنكارها مما حمله من مغالطات على لسان بعض مجهزي الصيد بأعالي البحار، بعد تصريحهم لمكروفون القناة، ان تحديد فترة ومذة الراحة البيولوجية يتم بتنسيق وتشاور مع المهنيين، وهو ما نفاه بلاغ الكونفدرالية، معتبرين أن نشر هذه المغالطات الهدف منها إرجاء موعد انطلاق الموسم الصيفي لصيد الاخطبوط .

وأضاف البلاغ نفسه، أن قرار “الراحة البيولوجية” ومدتها وموعد اطلاقها ونهايتها لا يتم التشاور مع المهنيين ولا أدنى تنسيق معهم ، بدليل ان الاجتماع الذي تباشره لجنة تتبع مصيدة الاخطبوط يتطرق فقط لعرض مديرية الصيد البحري وعرض المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وأن المهنيين لا يناقشون هذه المسألة والتي تبقى الصلاحية فيها للوزارة الوصية والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري INRH.

وأشار البلاغ أن ادعاء أن الوحدات الصناعية المتخصصة في تجميد وتحويل الاخطبوط لم تصرف بعد مخزوناتها السمكية وأن الاثمنة متهاوية ومنهارة في السوق الدولية، وهو الأمر الذي لا يمكن الاستناد عليه او التحجج به نظرا لتدخل أصناف الصيد الاخرى في حملة الصيد كالاسطول الساحلي والتقليدي الذي يشغلان الآلاف من اليد العاملة ويساهمون في خلق رواج تجاري وحركية اقتصادية جد هامة بالموانئ.

و نبه بلاغ الكونفدرالية الى خطورة نشر هذه المغالطات بين المهنيين وعموم الرأي العام الوطني، مطالبا عدم الانسياق وراء مثل هذه الخرجات التي تخدم فقط المصالح الشخصية لاصحابها .

والخطير هو ما تداوله مهنيي الصيد، من وراء نشر التقرير التلفزي، عن وجود لوبي للصيد في أعالي البحار، لم يصرف بعض مهنييه مخزونه السمكي، قد تمكن من السيطرة على توجهات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري( INRH)، وليست المرة الأولى التي يقع فيها هذا الانفلات من مسؤولي المعهد المذكور، والذي عبر عدد من المهنيين عن فقدانهم الثقة في توجهه، وان هذا المنعطف السلبي لم يسجل في تاريخ وزارة الصيد إبان مرحلة تسييرها من عزيز أخنوش.

وأجمعت كافة تنظيمات الصيد الساحلي والتقليدي، أن موعد إنطلاق الموسم الصيفي لصيد الاخطبوط، لابد أن يبقى في موعده في فاتح يونيو المقبل كما جرت العادة في ذلك.

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