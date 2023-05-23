نجل كريستيانو يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعبارة “الحمد لله”

2023-05-23 / 12:35
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هبة بريس - وكالات

أشعل نجل النجم البرتغالي الشهير، كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي لكرة القدم مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو له، وهو يتحدث باللغة العربية مع أحد أصدقائه.

وتداول نشطاء على نطاق واسع فيديو لكريستيانو رونالدو جونيور، البالغ من العمر 12 عاما، وهو يرد على صديق يسأل عن حاله، بالقول: “الحمد لله”، ما جعل الكثيرين يشيدون بسرعة تأقلم العائلة مع الحياة في السعودية.

وتقيم عائلة كريستيانو رونالدو في السعودية منذ تعاقد نادي النصر مع النجم البرتغالي في 30 ديسمبر 2022، لمدة موسمين ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر حتى عام 2025. ويلعب كريستيانو جونيور في أكاديمية مهد في المملكة العربية السعودية.

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‫5 تعليقات

  2. أللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اجمعين يارب ادخل الاسلام في قلبه ولما لا انه قادر علا كل شيء

  3. نتمنا اعتناقه الاسلام ان الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء اللهم هديه لدين محمد صلوات الله وسلام عليه

  4. لله الحمد والشكر على نعمة الإسلام والمسلمين اجمعين يارب ادخله دين نبينا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام

  5. لو لم يرا الاسلام والمسلمين منه خيرا ما مكث بالمملكة السعودية واغلب اصدقائه موسلمين فاللهم حبب الاسلام في قلوبهم وانسر دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وكلمة الحمدلله بشرة خير انشاالله طاهر

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