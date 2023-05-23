مجلس الحكومة

الحكومة تعقد اجتماعها يوم غد الأربعاء.. وهذا ما سيتم تدارسه

2023-05-23 / 11:30
0
هبة بريس

ينعقد، يوم غد الأربعاء، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون تحدث بموجبه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة.

وحسب المصدر ذاته، سيتدارس المجلس ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بنسخ المرسوم الصادر بشأن إحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء للإشراف على إنجاز المركب المينائي لبني منصور بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والثاني بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع إصلاح الإدارة، والثالث بإحداث مديرية عامة للانتقال الرقمي وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يدعم التنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة

المغرب يدعم التنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة…

2023-05-23 / 12:03
Photo of رئيس البرلمان العربي يشيد بالملك محمد السادس

رئيس البرلمان العربي يشيد بالملك محمد السادس

2023-05-23 / 09:57
Photo of وزير الخارجية الأوكراني: “هناك إمكانات كبيرة للتعاون مع المغرب”

وزير الخارجية الأوكراني: “هناك إمكانات كبيرة للتعاون مع المغرب”

2023-05-23 / 09:17
Photo of فاس.. تأجيل النظر في محاكمة البرلماني ” رشيد الفايق ”

فاس.. تأجيل النظر في محاكمة البرلماني ” رشيد الفايق…

2023-05-22 / 21:00
Photo of كييف والرباط تؤكدان على أهمية تعزيز علاقاتهما الثنائية

كييف والرباط تؤكدان على أهمية تعزيز علاقاتهما الثنائية

2023-05-22 / 19:41
Photo of الصحراء المغربية.. إيطاليا تنفي الدعاية الجزائرية وتجدد دعمها لجهود المغرب

الصحراء المغربية.. إيطاليا تنفي الدعاية الجزائرية وتجدد دعمها لجهود…

2023-05-22 / 17:56
Photo of بوريطة: المملكة ترفض الاستفزازات المتكررة في القدس المحتلة والمسجد الأقصى

بوريطة: المملكة ترفض الاستفزازات المتكررة في القدس المحتلة والمسجد…

2023-05-22 / 17:18
Photo of الصحراء المغربية.. أوكرانيا تعرب عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي 

الصحراء المغربية.. أوكرانيا تعرب عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي 

2023-05-22 / 16:55
Photo of انطلاق أشغال اجتماع اللجنة المشتركة (6+6) ببوزنيقة

انطلاق أشغال اجتماع اللجنة المشتركة (6+6) ببوزنيقة

2023-05-22 / 15:17
Photo of الملك: متمنياتنا للشعب اليمني الشقيق بتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار

الملك: متمنياتنا للشعب اليمني الشقيق بتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار

2023-05-22 / 15:03

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق