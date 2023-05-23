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يهم ضيوف الرحمن.. السلطات السعودية تصدر تعليمات هامة للحجاج

2023-05-23 / 11:00
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هبة بريس - وكالات

دعت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، ضيوف الرحمن عند القدوم للحج، إلى اتباع مجموعة من الإرشادات لتسهيل زيارتهم.

وقالت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إن “معرفة ضيوف الرحمن للأحجام والأوزان المعتمدة لقبول الأمتعة المشحونة سيجعل من رحلتهم أسهل”، كما دعت إلى التأكد من كل الوثائق الرسمية المطلوبة قبل التوجه إلى المطار.

وبينما أعلنت الوزارة أن أول رحلة حج لهذا العام وصلت بالفعل في 21 مايو الجاري إلى البلاد، أكدت أن تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء الحج.

من جهة أخرى، كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن متوسطات المدة الزمنية لقضاء مناسك العمرة خلال شوال 1444هـ.

وأوضحت أن متوسط السعي 39 دقيقة، ومتوسط الانتقال من المطاف إلى المسعى 9 دقائق، ومتوسط الطواف 46 دقيقة.

وأضافت أن “إجمالي متوسط رحلة العمرة من بداية المطاف إلى نهاية السعي 94 دقيقة”.

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تعليق واحد

  1. السلام المدة اكثر بكثير نظرا الازدحام كنت في عمرة رمضان فالمدة كانت اكثر من مرتين حسب ما نشر ومع ذاك لها طعم وخير كثير علينا الحمد لله والشكر لله

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