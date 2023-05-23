بنموسى يترأس اجتماعا لتدارس التقويم وامتحانات البكالوريا

هبة بريس

ترأس شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الإثنين، بالمركز الوطني للتقويم والامتحانات بالرباط، اجتماع التنسيق المركزي، والذي خصص للتدارس حول التقويم وامتحانات البكالوريا برسم دورة 2023، وذلك بحضور الكاتب العام للوزارة ومدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات ومديرة إدارة منظومة الإعلام، ومديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وحسب بلاغ للوزارة، فقد تم خلال هذا اللقاء التنسيقي الوقوف عن سير العمليات التحضيرية لإجراء الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2023 في أحسن الظروف، حيث اطلع الوزير على المستجدات والإحصائيات المتعلقة بهذا الاستحقاق الوطني، مؤكدا حرص الوزارة على تهييئ التلميذات والتلاميذ لاجتياز هذا الاستحقاق الوطني وفق الشروط التربوية والتنظيمية اللازمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين، داعيا جميع المتدخلين لإنجاح هذه المحطة الهامة في مسار المتعلمات والمتعلمين.

وشمل اللقاء أيضا، مجال تقويم التعلمات، حيث تم عرض مختلف الدراسات التقييمية الجارية حاليا والهادفة خصوصا إلى إجراء تقييمات موضوعاتية للتعلمات الأساس.

و أشار الوزير إلى الأهمية التي توليها خارطة الطريق 2022-2026 لمجال قياس التعلمات، مؤكدا على ضرورة استثمار النتائج المسجلة من أجل معالجة التعثرات وتجويد العملية التعليمية التعلمية.

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