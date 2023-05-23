تلميذة مغربية تحقق ثاني أعلى معدل عالمي في اختبار أمريكي

2023-05-23 / 09:25
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هبة بريس

في إنجاز مهم وغير مسبوق، تمكنت الطالبة المغربية بجامعة الأخوين من الحصول على ثاني أعلى معدل على مستوى العالم في اختبار Major Field Test business.

وكشفت جامعة الأخوين في بلاغ لها، بأن ابنة مدينة إفران حققت نتيجة استثنائية “بحصولها على نتيجة 197 من أصل 200 نقطة، وهي ثاني أعلى معدل على مستوى العالم، وهو فخر كبير لبلدنا وتجسيد للثقة التي يستحقها الشباب المغربي وقدرته على التنافس مع أفضل الطلبة على مستوى العالم، وفي ظل أعلى المعايير الدولية”.

وأضافت الجامعة أن “الأداء الاستثنائي لنسيمة يعكس من دون أدنى شك إلمامها العميق ببرنامج دراستها، وكذا التزامها الثابت”.

ويشار إلى أن الاختبار المذكور هو اختبار أمريكي موحد، يجتازه طلبة ينتمون ل 3000 مسلك أكاديمي ب 150 جامعة، و يقوم على قياس مدى معرفة فهم والمام الطلبة بتخصاتصهم

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‫10 تعليقات

  6. نسيمة ايت بنيشو طالبة مغربية ابنة مدينة إفران استطاعت أن تبصم وجودها في الجامعة وتحصل على ثاني اعلى معدل عالمي..

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  10. ما شاء الله هذه هي الأخبار التي نود سماعها ماشي أخبار التافهين مثل باطما وحاتم عمور وامثالهم

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