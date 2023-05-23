وزير الخارجية الأوكراني: “هناك إمكانات كبيرة للتعاون مع المغرب”

هبة بريس

أكد وزير الشؤون الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، أمس الاثنين بالرباط، أن هناك العديد من فرص التعاون المتاحة بين المغرب وأوكرانيا في إطار “الدبلوماسية الثقافية” التي تعزز التقارب بين الثقافتين والشعبين، وذلك خلال زيارته إلى المغرب.

وقال كوليبا في تصريح للصحافة عقب لقائه برئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، مهدي قطبي، بمناسبة زيارته لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر، إن البلدين لديهما “إمكانات كبيرة” للتعاون في المجال الثقافي بشكل عام وفي مجال المتاحف بشكل خاص.

وأضاف الوزير الأوكراني أنه “بالإضافة إلى الاقتصاد والتجارة والسياسة، هناك إمكانات كبيرة للتعاون بين البلدين في مجال الثقافة”، مؤكدا على أهمية “الدبلوماسية الثقافية” في تعزيز الثقافة والفن الأوكرانيين في المغرب والعكس صحيح.

وأكد أنه رغم الحرب، فإننا نواصل العمل على الترويج للثقافة والفن الأوكرانيين في جميع أنحاء العالم، مضيفا أن هذا هو الهدف من تعزيز التعاون بين المؤسسات المتحفية في البلدين.

وخلص إلى القول “نتطلع إلى رؤية المزيد من المغاربة في أوكرانيا والمزيد من الأوكرانيين في المغرب”.

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