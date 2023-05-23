طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية مرتقبة بهذه المناطق
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، نزول أمطار أو زخات مصحوبة محليا برعد فوق منطقة طنجة واللوكوس والسايس والريف ومرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والغرب والشاوية وغرب الواجهة المتوسطية، فضلا عن قطرات أو أمطار ضعيفة متفرقة بالمنطقة الشرقية وبعض مناطق السهول الشمالية والوسطى.
كما يرتقب نزول ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، فيما سيكون الطقس باردا نسبيا فوق المرتفعات والهضاب العليا الشرقية، فضلا عن تناثر غبار محلي بالجنوب وجنوب شرق المملكة. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية بكل من مرتفعات الأطلس والأقاليم الجنوبية للمملكة.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و 06 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 05 و 10 درجات بهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 17 و 20 درجة بأقصى جنوب البلاد، وستكون في حدود 10 إلى 15 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض بالجنوب والارتفاع في باقي المناطق.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
10 تعليقات
الحمد لله على هذه التساقطات المطرية..
هذه التساقطات المطرية لها اثر إيجابي على الغطاء النباتي والفرشة المائية..
الحمد لله على هذه النعم التي تبشر بالخير والقادم سيكون افضل ان شاء الله تعالى..
انتعاش لحقينة السدود والأبار..
وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا ..
اللهم غيثا نافعا يارب العالمين..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
قوله تعالى: « وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَٰلِكَ النُّشُورُ »..
الحمد لله على هذه الخيرات ..
تساقطات انعشت امال الفلاحين وساهمت في توفير مخزون مائي مهم..