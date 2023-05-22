المنتخب المغربي لـ “فيفا الإلكترونية” في المونديال للمرة الثانية تواليا

هبة بريس _ و م ع

توج المنتخب الوطني المغربي للعبة “فيفا الإلكترونية” FIFA eWorld Cup بطلا لجهة إفريقيا والشرق الأوسط بعد تغلبه ،أمس الأحد، في المباراة النهائية على منتخب جنوب إفريقيا في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، و ضمن رسميا تأهله للمرة الثانية على التوالي إلى كأس العالم.وخاض المنتخب المغربي أربع مباريات ، حيث واجه في اليوم الأول نظيره العماني في نصف نهائي فئة الفائزين وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل 1-1 ثم 1-1 قبل أن يحتكما إلى ضربات الترجيح التي أفرزت تأهل المنتخب المغربي.

وجمع اللقاء النهائي المنتخب الوطني بمنتخب جنوب إفريقيا في مباراتين عادت الأولى إلى منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 5-1 قبل أن يحقق المنتخب الوطني ريمونتادا في مباراة الإياب بنتيجة 6-0 ، ويضمن رسميا بطاقة التأهل إلى كأس العالم للعبة فيفا.وفي اليوم الثاني نافس المنتخب الوطني على لقب بطولة إفريقيا والشرق الأوسط، حيث أوقعه مسار البطولة مع المنتخب القطري في نصف النهاية، في مباراتين انتهتا بفوز المغرب ذهابا بنتيجة 2-1 ثم هزيمة إيابا 1-0 ، قبل أن تمنح ضربات الترجيح التأهل للمنتخب المغربي و إلى النهائي الكبير.

وواجه المنتخب المغربي في المباراة النهائية منتخب جنوب إفريقيا الذي إستطاع التأهل عن فئة الخاسرين، وتمكن الفريق الوطني مرة أخرى من التفوق في مجموع المبارتين بعدما خسر ب 6-0 ذهابا ثم فاز إيابا ب 7-0.وذكرت الجامعة الملكية المغربية للرياضات الإلكترونية ، في بلاغ لها، أن بعثة المنتخب ، التي خاضت البطولة من أبو ظبي، ضمت إضافة إلى المدرب سعد باسي أربهة لاعبين اللاعبين هم آدم هب الريح، يوسف شريف، مروان شحو، أيمن مقلق، وترأس البعثة جنيد أنس، إضافة إلى ادريس مالكي المسؤول التقني لكرة القدم الإلكترونية لدى الجامعة وعمر زنيبر المسؤول اللوجستيكي.

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