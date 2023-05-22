ميناء طنجة الدولي رابع عالميا ضمن 348 ميناء من حيت نجاعة الاداء

2023-05-22 / 23:26
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

إحتل ميناء طنجة المتوسط المرتبة الرابعة على مستوى أداء ميناء الحاويات العالمي 2022 (CPPI) في لائحة تضم 348 ميناء حاويات حول العالم.

ويستند تصنيف CCPI الذي طوره البنك الدولي و”سنناندارد أند بورز غلوبال ماركت إنتيليجنس”مقارنة نجاعة الموانئ على مستوى الاداء، وذلك بقياس الوقت المنقضي بين وصول السفينة إلى المرفأ وخروجها من الرصيف، بمجرد الانتهاء من عملية تبادل البضائع.

ويهدف ذات التصنيف إلى تحديد الثغرات في البنية التحتية للموانئ التجارية، وتقديم توصيات من شأنها أن تفيد جميع الفاعلين الرئيسيين في التجارة العالمية، من قبيل الدول وشركات الشحن ومشغلي الموانئ والمحطات والشاحنين وشركات الخدمات اللوجستية والمستهلكين.

وتصدر ميناء “يانغشان” الصيني الترتيب، مشيرا إلى الأداء الجيد للمنشآت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما احتل ثلاثة موانئ في المنطقة المراكز الخمسة الأولى في الترتيب، بينما ذهب الثاني إلى صلالة (عمان) ، والثالث إلى خليفة (أبو ظبي) والرابع ميتاء طنجة المتوسط (المغرب).

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنعلي تؤكد إلحاحية وضع حد لفقدان التنوع البيولوجي

بنعلي تؤكد إلحاحية وضع حد لفقدان التنوع البيولوجي

2023-05-22 / 23:44
Photo of المنتخب المغربي لـ “فيفا الإلكترونية” في المونديال للمرة الثانية تواليا

المنتخب المغربي لـ “فيفا الإلكترونية” في المونديال للمرة الثانية…

2023-05-22 / 23:24
Photo of تارودانت : “مصير” مشروع قنطرة على واد سوس يصل البرلمان

تارودانت : “مصير” مشروع قنطرة على واد سوس يصل…

2023-05-22 / 22:31
Photo of الأنظمة والسيادة الغذائية محور مباحثات وزير الفلاحة ومدير الفاو

الأنظمة والسيادة الغذائية محور مباحثات وزير الفلاحة ومدير الفاو

2023-05-22 / 22:20
Photo of إطلاق الدورة الأكاديمية التحضيرية لتمرين “الأسد الإفريقي 2023”

إطلاق الدورة الأكاديمية التحضيرية لتمرين “الأسد الإفريقي 2023”

2023-05-22 / 18:50
Photo of بنعلي: 8 ملايين مغربي خفضوا استهلاكهم من الكهرباء في

بنعلي: 8 ملايين مغربي خفضوا استهلاكهم من الكهرباء في

2023-05-22 / 18:35
Photo of بنسعيد: “اللي معندو تاريخ باغي ياخذ تاريخنا”

بنسعيد: “اللي معندو تاريخ باغي ياخذ تاريخنا”

2023-05-22 / 17:50
Photo of تازة.. القبض على عصابة إجرامية تستهدف الثروة الوحشية بالمنتزه الوطني لتازكة

تازة.. القبض على عصابة إجرامية تستهدف الثروة الوحشية بالمنتزه…

2023-05-22 / 17:12
Photo of الوزيرة بنعلي: “لاسامير ملف معقد بشكل غير مسبوق”

الوزيرة بنعلي: “لاسامير ملف معقد بشكل غير مسبوق”

2023-05-22 / 16:47
Photo of حيار: “نسبة الطلاق ارتفعت وغالبية الحالات تتم ب”التوافق”

حيار: “نسبة الطلاق ارتفعت وغالبية الحالات تتم ب”التوافق”

2023-05-22 / 16:32

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق