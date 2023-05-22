ميناء طنجة الدولي رابع عالميا ضمن 348 ميناء من حيت نجاعة الاداء

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إحتل ميناء طنجة المتوسط المرتبة الرابعة على مستوى أداء ميناء الحاويات العالمي 2022 (CPPI) في لائحة تضم 348 ميناء حاويات حول العالم.

ويستند تصنيف CCPI الذي طوره البنك الدولي و”سنناندارد أند بورز غلوبال ماركت إنتيليجنس”مقارنة نجاعة الموانئ على مستوى الاداء، وذلك بقياس الوقت المنقضي بين وصول السفينة إلى المرفأ وخروجها من الرصيف، بمجرد الانتهاء من عملية تبادل البضائع.

ويهدف ذات التصنيف إلى تحديد الثغرات في البنية التحتية للموانئ التجارية، وتقديم توصيات من شأنها أن تفيد جميع الفاعلين الرئيسيين في التجارة العالمية، من قبيل الدول وشركات الشحن ومشغلي الموانئ والمحطات والشاحنين وشركات الخدمات اللوجستية والمستهلكين.

وتصدر ميناء “يانغشان” الصيني الترتيب، مشيرا إلى الأداء الجيد للمنشآت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما احتل ثلاثة موانئ في المنطقة المراكز الخمسة الأولى في الترتيب، بينما ذهب الثاني إلى صلالة (عمان) ، والثالث إلى خليفة (أبو ظبي) والرابع ميتاء طنجة المتوسط (المغرب).

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