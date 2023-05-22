تارودانت : “مصير” مشروع قنطرة على واد سوس يصل البرلمان

2023-05-22 / 22:31
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أثارت البرلمانية ” حنان الماسي” عن حزب الأصالة والمعاصرة، قضية تأخر مشروع بناء قنطرة على وادي سوس بين مدينة اولاد التايمة وعدد من الجماعات الترابية بإقليم تارودانت.

وكشفت البرلماني الماسي في سؤال وجه الى وزير التجهيز نزار بركة، انه سبق لفريق ” البام” أن توجه بسؤال كتابي بتاريخ 26 يناير 2022 الى وزارة التجهيز، بخصوص بناء قنطرة على مستوى واد سوس النقطة الكيلومترية رقم 6 على الطريق الإقليمية 1707 التي تربط مدينة اولاد التايمة وعدد من الجماعات الترابية في الضفة الشمالية من الوادي.

واسترسلت في سؤالها، أن وزارة التجهيز قد أجابت على هذا المطلب بتاريخ 25 ابريل 2022، اي ما يزيد عن سنة ونصف من الانتظار، وان وزارة نزار بركة قد أجابت بأن وزارته تعكف على دراسة بناء القنطرة ، لكن لازالت الساكنة تنتظر خروج المشروع إلى حيز الوجود، علما أن مجلس جهة سوس ماسة قد خصص حوالي 25 في المائة من مساهمته في المشروع.

من جانبه أكد الوزير نزار بركة، أن المشروع يدخل في إطار مخطط الوزارة، وانه مستعد لتوقيع الاتفاقية وقتما طلب مجلس الجهة ذلك.

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