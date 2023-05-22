منتخب العراق للمبارزة ينسحب من بطولة عالمية رفضا للتطبيع

2023-05-22 / 21:49
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هبة بريس _ رياضة

أعلن المنتخب العراقي للمبارزة، أمس الأحد، انسحابه من المنافسات الفردية في بطولة العالم بعد أن أوقعته قرعة المنافسة في مواجهة منتخب الإسرائيلي.

ورفض الاتحاد العراقي للمبارزة التطبيع مع اسرائيل من خلال هذه المنافسة الرياضية التي تقام في العاصمة التركية إسطنبول.

وأوضح الاتحاد العراقي للمبارزة أن “قرار الانسحاب يأتي التزاماً بقانون تجريم التطبيع، الذي أقره البرلمان العراقي، ورفضاً لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وتضامناً مع القضية الفلسطينية”.

وأضاف الاتحاد “أن المنتخب العراقي بانتظار منافسات الفرق، بعد أن انسحب من المنافسات الفردية، في انتظار إجراء القرعة التالية”

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تعليق واحد

  1. بوز فقط انسحاب زعما كانوا غادين يربحو. خافو من الشوهة وهربوا بجلدهم حتى لا يأكلون الطريحة التاريخية واخبار فراسكم .

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