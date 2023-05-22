بدء سريان وقف إطلاق النار رسميا بين طرفي النزاع في السودان

هبة بريس

بدأ سريان وقف إطلاق النار رسميا في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع لمدة أسبوع، إثر اتفاق جرى الأحد في مدينة جدة بين ممثلي الطرفين المتنازعين بوساطة سعودية أمريكية.

وعلى الرغم من بدء سريان الهدنة رسميا في الساعة 19:45 بتوقيت غرينتش بحسب الاتفاق، لم يتسن التأكد من مدى الالتزام بها لأن وتيرة الاشتباكات عادة ما تتراجع ليلا، وخصوصا في الخرطوم ودافور (غرب). وكانت الأمم المتحدة أشارت إلى “استمرار القتال وتحركات القوات” طوال يوم الإثنين.

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