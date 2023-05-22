صدمة جديدة تبعد “السيدة العجوز” عن مقاعد دوري أبطال أوروبا

2023-05-22 / 21:11
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هبة بريس _ رياضة

قرر الاتحاد الايطالي لكرة القدم، الاثنين، حسم 10 نقاط من رصيد يوفنتوس بعد جلسة استماع لمراجعة عقوبته السابقة (15 نقطة) بسبب الاحتيال ونشاط مالي غير مشروع، عُلّقت في 20 أبريل الماضي، مما يصعب مهمته في حجز بطاقة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وصدرت العقوبة عن محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الإيطالي، وسيتراجع فريق “السيدة العجوز” بسببها من المركز الثاني إلى السابع بفارق خمس نقاط عن ميلان صاحب المركز الرابع الأخير، المؤهل إلى المسابقة القارية العريقة الموسم المقبل.

ويخوض يوفنتوس مساء الاثنين، مباراة ضد أمبولي ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري.

وكانت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد المحلي للعبة فرضت في يناير عقوبة حسم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس لقيامه، حسب العدالة الرياضية، بتسجيل مكاسب رأسمالية مُبالغ فيها بشكل منتظم في حساباته عند بيع بعض اللاعبين.

لكن مجلس الضمان الرياضي التابع للجنة الأولمبية الإيطالية الذي لجأ إليه يوفنتوس، أعاد هذه النقاط موقتاً إلى بيانكونيري في أبريل من خلال طلب إعادة مراجعة العقوبات المفروضة عليه.

ويملك يوفنتوس في المبدأ فرصة جديدة للتقدم بطلب الاستئناف امام مجلس الضمان الرياضي للاحتجاج على العقوبة الجديدة، مما يرشح تمديد البت في هذه القضية إلى ما بعد انتهاء الدوري في 4 يونيو المقبل.

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