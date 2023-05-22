فاس.. تأجيل النظر في محاكمة البرلماني ” رشيد الفايق ”
هبة بريس _ ع المحياوي
قررت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الإثنين بتاريخ 22 ماي الجاري، تأجيل جلسة محاكمة البرلماني رشيد الفايق في قضية الاتجار بالبشر، إلى غاية 26 يونيو من الشهر القادم، ملف عدد: 48/2023 وذلك من أجل استدعاء الضحية التي تخلفت عن الحضور.
و قد أدانته ذات المحكمة بست سنوات سجنا نافذة في قضية مخالفات التعمير بمنطقة جماعة أولاد الطيب ضواحي فاس التي كان يترأسها .
هذا و يواجه البرلماني رشيد الفايق المعتقل بسجن بوركايز ضواحي فاس تهما لها علاقة بالاتجار في البشر وهتك عرض فتاة معروفة بضعف قواها العقلية يقل عمرها عن سن 18 سنة باستعمال العنف، والاغتصاب الناتج عنه الافتضاض، ويتعلق الأمر بفتاة كانت تنتمي إلى شبيبة التجمع الوطني للأحرار، ظهرت في فيديوهات تتهم رشيد الفايق بالاعتداء الجنسي عليها.
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10 تعليقات
يجب محاكمة هذا الفاسد الذي ارعب مدينة فاس فسادا في المال العام..
السرقة والنهب وتزوير وثائق رسمية الحجج موجودة لابد من محاكمت رشيد الفائق بأقصى العقوبات..
يجب تشديد العقوبة السجنية عليه ليكون عبرة لغيره من البرلمانيين الفاسدين..
السيد متقل بالجرائم والنصب والاحتيال من أكبرها التزوير لي كيتعاقب عليه القانون بعقوبات طويلة ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يجب محاسبته لما فعل من جرائم كثيرة..
يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة ومصادرة أموال رشيد الفايق ..
الجميع متورط في قضية مافيا العقار بأولاد الطيب، كلشي واضح وباين وضوح الشمس في نهار قبيح..
في السياسة المصالح الشخصية أولا والمصالح الشعبية منعدمة ..
نتمنى من القضاء أن يكون متشددا في قضية رشيد الفائق المعروف بمافيا العقار بجماعة اولاد الطيب ..
جرائم رشيد الفائق لا يعد ولا تحصى ..