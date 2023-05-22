الصحراء المغربية
صورة تعبيرية - الصحراء المغربية

الصحراء المغربية.. إيطاليا تنفي الدعاية الجزائرية وتجدد دعمها لجهود المغرب

2023-05-22 / 17:56
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هبة بريس

فندت إيطاليا، اليوم الاثنين، الدعاية الجزائرية وجددت تقديرها لجهود المغرب الجادة وذات المصداقية لحل قضية الصحراء المغربية.

وردا على الأخبار المتداولة في الصحف بشأن مسألة تفعيل شركة (VFS-Global) لفرعها المؤقت في مدينة تندوف، أوضحت سفارة إيطاليا بالرباط أن هذا القرار يهدف إلى تحسين وتبسيط عملية إيداع طلبات التأشيرة، مسجلة أن مراكز منبثقة (pop-up) سيتم فتحها خلال الأسابيع المقبلة في مدن جزائرية أخرى.

وأشارت التمثيلية الدبلوماسية لإيطاليا بالرباط، في بيان لها، إلى أن هذه المبادرة الإدارية لا علاقة لها، بأي شكل من الأشكال، بالموقف الإيطالي من قضية الصحراء المغربية.

وأضاف المصدر ذاته أن إيطاليا “تؤكد موقفها، كما عبرت عنه في إعلان الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد الموقع في 1 نونبر 2019 بالرباط، مجددة التأكيد على دعم إيطاليا التام لجهود الأمين العام للأمم المتحدة لمواصلة العملية السياسية، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وتابع البيان بأن إيطاليا تنوه، في هذا الصدد، بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب في إطار الأمم المتحدة، وتشجع جميع الأطراف على مواصلة التزامها بروح من الواقعية والتوافق.

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‫9 تعليقات

  1. ايها الكراغلة ياصحافة الزنقة ولا اقول الشارع لانه كبير ومحترم اقول لكم حبل الكذب قصير. عوض ان تصلحوا بين الشعوب وتبقوا على الروابط المتينة. تتبعون حكامكم العسكر من أجل الباهي بالموالاة. العسكر ينهبون الملايير لهم وأبنائهم وانتم تاخدون الزفت.

  6. مغرب اليوم ليس هو مغرب الامس إسترجاع الصحراء الشرقية المغربية المحتلة قادم انشاء الله ..

  7. بفضل جهود جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده في منح الحكم الذاتي الصحراء المغربية..

  8. اللهم احفظ الديبلوماسية المغربية الحكيمة والقيادة الشريفة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..

  9. شكرا لإيطاليا على هذا الاعتراف التاريخي وتوجيه ضربة موجعة لنظام الكابرانات ..

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