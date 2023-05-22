بنسعيد: “اللي معندو تاريخ باغي ياخذ تاريخنا”

هبة بريس - لبنى أبروك

أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، أنه هناك طلب كبير من المغاربة لحماية التراث خاصة الغير المادي للمملكة.

وقال بنسعيد في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أن هذا الطلب يتزايد بسبب المعركة الاعلامية لخصوم الوطن الذين يسعون لتبني تاريخ المملكة.

وأضاف الوزير قائلا : “الله يهديهوم.. يبدو أن اللي معندوش تاريخ كيحاول يتبنى تاريخ آخر”.

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