بنسعيد: “اللي معندو تاريخ باغي ياخذ تاريخنا”

2023-05-22 / 17:50
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هبة بريس - لبنى أبروك

أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، أنه هناك طلب كبير من المغاربة لحماية التراث خاصة الغير المادي للمملكة.

وقال بنسعيد في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أن هذا الطلب يتزايد بسبب المعركة الاعلامية لخصوم الوطن الذين يسعون لتبني تاريخ المملكة.

وأضاف الوزير قائلا : “الله يهديهوم.. يبدو أن اللي معندوش تاريخ كيحاول يتبنى تاريخ آخر”.

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‫2 تعليقات

  1. واش كتطلب الهداية للشيطان؟ ونوض تخدم ودير شي حل، الجيران خدامين بسياسة مدروسة لسرقة كل ما هو مغربي، حتى يجي واحد النهار نلقاو كلشي رجع تراث مشترك.

  2. ابليس يسمعك ويستجيب لك أيها الوزير . الا من وضعتهم فرنسا بجوارنا أبناء الحركيين الخونة للجزائر والجزائريين.الخيرين على المنطقة.

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