تازة.. القبض على عصابة إجرامية تستهدف الثروة الوحشية بالمنتزه الوطني لتازكة

2023-05-22 / 17:12
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ع محياوي _ هبة بريس

في إطار الجهود المبذولة من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والرامية للحفاض على الحياة البرية وحسب بلاغ لها تتوفر هبة بريس على نسخة منه، تمكنت عناصر المياه و الغابات لمركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية لتازة ليلة 21/05/2023، بتنسيق و مساندة فعالة و ناجعة للدرك المكي و السلطة المحلية لواد أمليل، من القاء القبض على عصابة مكونة من أربعة اشخاص تنحدر من مدينة تاهلة مدججة بأسلحة نارية غير مرخصة وأسلحة بيضاء حيت قامت هذه الأخيرة بالقنص غير القانوني لحيوان الأيل البربري بالمنتزه الوطني لتازكة.

و أضاف ذات البلاغ، أنه قد تم حجز الأسلحة النارية والبيضاء والخراطيش والسيارة التي استعملت، كما تم وضع الجنات تحت تدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بتازة.
وتجدر الاشارة الى أن هذا النوع من الحيوانات المتوحشة محمي بالقانون رقم 05-29 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها والمنبثق من اتفاقية التجارة الدولية في أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض والمعروفة باتفاقية سايتسCITES .
و وعيا من هذه المديرية بخطورة هذا الأمر والنتائج المترتبة عنه، فإنها مستمرة في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة من أجل التصدي لمثل هذه الأفعال الاجرامية التي تهدد الثروة الوحيشية بالمنطقة.

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