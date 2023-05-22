مصفاة لاسامير

الوزيرة بنعلي: “لاسامير ملف معقد بشكل غير مسبوق”

2023-05-22 / 16:47
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هبة بريس - الرباط

أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لجوء شركة لاسامير إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.

وذكرت بنعلي، في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أن ملف لاسامير معقد بشكل غير مسبوق وذلك نتيجة لتراكم المشاكل والديون بين الدولة المغربية والمستثمر لازيد من 20 سنة.

وأضافت الوزيرة أن الملف يسائل جميع المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية للعمل معا من أجل الحفاظ على مصالح الدولة.

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تعليق واحد

  1. ملف لاسامير هو الملف الذي إريد له أن لا يكون له حل لعلمنا المسبق من له أو لهم المصلحة في بقائه مغلقا إلى الأبد

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