حيار: “نسبة الطلاق ارتفعت وغالبية الحالات تتم ب”التوافق”

هبة بريس - الرباط

اعترفت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بارتفاع حالات الطلاق بالمغرب خلال الفترة الأخيرة.

وقالت حيار في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين “نسبة الطلاق في السنوات الأخيرة ارتفعت، لكن نسبة 80% تقريبا هي حالات طلاق بالتوافق بين الزوجين”.

وأضافت الوزيرة، أن الحكومة اشتغلت على مقاربة الأسرة كلبنة أساسية في التنمية والتماسك الاجتماعي ولهذا تم اطلاق برنامج جسر الأسرة لتفادي هذه المشاكل ، عبر التحسيس قبل الزواج ثم الوساطة بين الزوجين في مرحلة الزواج.

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