حيار: “نسبة الطلاق ارتفعت وغالبية الحالات تتم ب”التوافق”

2023-05-22 / 16:32
1
هبة بريس - الرباط

اعترفت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بارتفاع حالات الطلاق بالمغرب خلال الفترة الأخيرة.

وقالت حيار في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين “نسبة الطلاق في السنوات الأخيرة ارتفعت، لكن نسبة 80% تقريبا هي حالات طلاق بالتوافق بين الزوجين”.

وأضافت الوزيرة، أن الحكومة اشتغلت على مقاربة الأسرة كلبنة أساسية في التنمية والتماسك الاجتماعي ولهذا تم اطلاق برنامج جسر الأسرة لتفادي هذه المشاكل ، عبر التحسيس قبل الزواج ثم الوساطة بين الزوجين في مرحلة الزواج.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تازة.. القبض على عصابة إجرامية تستهدف الثروة الوحشية بالمنتزه الوطني لتازكة

تازة.. القبض على عصابة إجرامية تستهدف الثروة الوحشية بالمنتزه…

2023-05-22 / 17:12
Photo of الوزيرة بنعلي: “لاسامير ملف معقد بشكل غير مسبوق”

الوزيرة بنعلي: “لاسامير ملف معقد بشكل غير مسبوق”

2023-05-22 / 16:47
Photo of حيار: “الدولة ستتكفل بالكراء للأطفال فوق 18 المتخلى عنهم”

حيار: “الدولة ستتكفل بالكراء للأطفال فوق 18 المتخلى عنهم”

2023-05-22 / 16:13
Photo of الناظور .. يوم تحسيسي توعوي بمخاطر حرائق الغابات

الناظور .. يوم تحسيسي توعوي بمخاطر حرائق الغابات

2023-05-22 / 14:11
Photo of وزارة بنموسى تطلق إحصاء ماي لتدقيق المعطيات

وزارة بنموسى تطلق إحصاء ماي لتدقيق المعطيات

2023-05-22 / 13:12
Photo of تلميذة مغربية تتوج بلقب “ملكة الرياضيات الإفريقية”

تلميذة مغربية تتوج بلقب “ملكة الرياضيات الإفريقية”

2023-05-22 / 12:20
Photo of بنسليمان تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

بنسليمان تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-05-22 / 11:35
Photo of جذب أزيد من 220 ألف زائر.. اختتام فعاليات المعرض الدولي للأركان

جذب أزيد من 220 ألف زائر.. اختتام فعاليات المعرض…

2023-05-22 / 10:28
Photo of الأولى من نوعها في الأقاليم الجنوبية.. إجراء عملية جراحية على القلب المفتوح بالعيون

الأولى من نوعها في الأقاليم الجنوبية.. إجراء عملية جراحية…

2023-05-22 / 10:07
Photo of مليون و150 ألف زائر.. رقم قياسي في فضاء الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بفاس

مليون و150 ألف زائر.. رقم قياسي في فضاء الأبواب…

2023-05-22 / 09:55

تعليق واحد

  1. مزال مشفتو والو هد المسمى وهبي ديال لاعدل لبغا يعري المرأة بأسم المساواة والحرية الفردية غادي تندثر الأخلاق والحشمة والوقار باش يلبي رغبات سيادو وتولي المرأة لا قيمة لها.

    1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق