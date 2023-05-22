حيار: “نسبة الطلاق ارتفعت وغالبية الحالات تتم ب”التوافق”
هبة بريس - الرباط
اعترفت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بارتفاع حالات الطلاق بالمغرب خلال الفترة الأخيرة.
وقالت حيار في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين “نسبة الطلاق في السنوات الأخيرة ارتفعت، لكن نسبة 80% تقريبا هي حالات طلاق بالتوافق بين الزوجين”.
وأضافت الوزيرة، أن الحكومة اشتغلت على مقاربة الأسرة كلبنة أساسية في التنمية والتماسك الاجتماعي ولهذا تم اطلاق برنامج جسر الأسرة لتفادي هذه المشاكل ، عبر التحسيس قبل الزواج ثم الوساطة بين الزوجين في مرحلة الزواج.
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2 تعليقات
مزال مشفتو والو هد المسمى وهبي ديال لاعدل لبغا يعري المرأة بأسم المساواة والحرية الفردية غادي تندثر الأخلاق والحشمة والوقار باش يلبي رغبات سيادو وتولي المرأة لا قيمة لها.
وهبي والجمعيات النسوية والمدونة المشؤومة. كلهم السبب والقادم أسوء