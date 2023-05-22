اتفاق مغربي- إسرائيلي لإنشاء مركز للتميز في مجال الطيران والذكاء الاصطناعي

هبة بريس

وقعت الجامعة الدولية للرباط والشركة الإسرائيلية للصناعات الجوية الفضائية، اليوم الاثنين، بروتوكول اتفاق يروم إنشاء مركز للتميز في مجال الطيران والذكاء الاصطناعي على مستوى الجامعة الدولية.

وذكر بلاغ للطرفين الموقعين أن هذه الاتفاقية تأتي في أعقاب الشراكة الموقعة في نونبر المنصرم بين الجامعة الدولية للرباط والشركة الإسرائيلية للصناعات الجوية الفضائية، والتي تهدف إلى إقامة تعاون في مجال البحث التطبيقي والابتكار ونقل المعرفة في مجالات الطيران.

ووقع على بروتوكول الاتفاق كل من رئيس الجامعة الدولية للرباط، نور الدين مؤدب، والرئيس المدير العام لشركة تكنولوجيا الصناعات الجوية الفضائية الإسرائيلية، إيتان إيشل، خلال حفل ترأسه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، ورئيس مجلس إدارة الشركة الإسرائيلية للصناعات الجوية الفضائية، عمير بيرتس، بحضور عدد من كبار المسؤولين وأعضاء مجلس إدارة الجامعة الدولية للرباط.

وأوضح البلاغ أن “الهدف الأساسي للمركز هو تعزيز الأبحاث المتطورة والابتكار ونقل المعرفة في مجالات الطيران والذكاء الاصطناعي”، مضيفا أن المركز يسعى، بذلك، إلى تعزيز مكانة المغرب كقطب لجذب الكفاءة، سواء من حيث تكوين الموارد المؤهلة أو الاستثمارات أو المواهب القادرة على تقديم حلول مبتكرة للمصنعين وللمقاولات في مجال الطيران التي تبحث عن مختبرات أو مسرعات خارجية لرفع تحديات “التكنولوجيات الإحلالية” (technologies disruptives) في عصر الذكاء الاصطناعي.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الأهداف المحددة لمركز التميز تشمل تطوير مشاريع بحثية مشتركة، والمشاركة في طلبات عروض وبرامج التمويل للمشاريع المبتكرة، وتعزيز الابتكار، وتنظيم برامج حاضنة ومعسكرات تدريبية للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بهذا القطاع، وكذا تعزيز التشبيك مع فاعلين آخرين في منظومة الطيران المدني، فضلا عن عرض فرص للتدريب للطلبة وتعاضد الموارد والخبرات.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالموازاة مع حفل التوقيع، من المرتقب عقد ورشات عمل مشتركة غدا الثلاثاء بين فريق البحث التابع للجامعة الدولية للرباط، وخبراء الطيران بالشركة الإسرائيلية للصناعات الجوية الفضائية، مبرزا أن هذه اللقاءات المشتركة ستتمحور حول المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المتبادل، وفي انسجام تام مع الأهداف الشاملة لمركز التميز.

وهكذا، سيجتمع الباحثون المتمرسون بالجامعة الدولية للرباط، وخبراء الشركة الإسرائيلية للصناعات الجوية الفضائية، لتقديم أحدث الإنجازات ضمن أعمالهم العلمية، ولمناقشة المشاريع المبتكرة الحالية وتقاسم خبراتهم في مجال الطيران أو تجاربهم بشأن التكنولوجيات الصاعدة والحالية.

وخلص المصدر ذاته إلى أن الاستنتاجات المُستخلصة من هذه اللقاءات الدينامية ستُساهم في إغناء خارطة طريق مركز التميز الجديد في مجالات الطيران والابتكار والذكاء الاصطناعي.

ومنذ إحداثها في شتنبر 2010 بشراكة مع الدولة المغربية، وفقا للنموذج المبتكر للشراكة بين القطاعين العام والخاص، تواصل الجامعة الدولية للرباط تميزها على الصعيد الدولي، من خلال جودة برامجها التكوينية المبتكرة، وبراءات الاختراع التكنولوجية المودعة، ومنشوراتها العلمية، والكفاءات متعددة التخصصات.

من جانبها، تعتبر الشركة الإسرائيلية للصناعات الجوية الفضائية فاعلا رائدا عالميا في مجال الطيران، ومعترفا بخبرته وابتكاراته. وقد تم إحداثها سنة 1953، وتعد شركة عمومية متخصصة في تطوير وإنتاج أنظمة الطيران المتقدمة.

وتحظى الشركة الإسرائيلية بسمعة جيدة على الصعيد الدولي، وتعتبر رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء. كما تقدم حلولا كاملة في مجالات الطيران المدني والعسكري، وأنظمة الدفاع، والطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي.

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