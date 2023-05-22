مصر.. إحالة أوراق 8 من قيادات الإخوان على مفتي الجمهورية

2023-05-22 / 15:36
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هبة بريس - وكالات

قررت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، إحالة 8 من قيادات جماعة الإخوان، من بينهم المرشد العام، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء رأيه الشرعي في حكم الإعدام، لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث المنصة” والتي تعود وقائعها لعام .2013

وحددت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ اليوم، جلسة 20 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية التي يُحاكم فيها 79 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان.

وأحالت النيابة القضية للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، بعد نحو 8 سنوات من التحقيقات، حيث شهدت أحداثها حالات عنف كبيرة؛ نتج عنها وفاة العديد من المواطنين وضابط شرطة من قوة الأمن المركزي.

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تعليق واحد

  1. تقتلون،وتعدمون شرفاء الأمة المصرية حاملي،عدة دكتورات،يامفتي،كيف ستجيب،ربك يوم القيامة،لاينفعك لاالسيسي،المجرم،اليهودي،الاصل،ولا القضاة،الذين،حكموا،زورا،وبهتان،على اناس،ابرياء،

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