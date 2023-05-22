جريحان ونفوق رؤوس أغنام في حادثة سير بسطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، ان حادثة سير عرفتها الطريق السيار الرابطة بين سطات ومراكش، أسفرت عن إصابة شخصين بجروح ونفوق مايقارب 50 رأسا من الاغنام.

وفي التفاصيل، أكدت مصادرنا، أن شاحنة كانت محملة بعدد من رؤوس الأغنام ومجموعة من الأكياس، انقلبت عند النقطة الكيلومترية 90 بالطريق السيار المذكورة، مخلفة جريحين ” السائق ومرافقه”، ونفوق عدد من رؤوس الأغنام كانت موجهة على مايعتقد للسوق الوطنية تزامنا وعيد الأضحى.

الحادث وكالعادة، فتحت على إثره عناصر الدرك الملكي تحقيقا للوقوف على ظروف وملابساته، فيما تم اجلاء الجريحين صوب مستعجلات مستشفى الحسن الثاني بسطات لتلقي الاسعافات الأولية.

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