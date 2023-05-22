جريحان ونفوق رؤوس أغنام في حادثة سير بسطات
محمد منفلوطي_ هبة بريس
علمت هبة بريس من مصادرها، ان حادثة سير عرفتها الطريق السيار الرابطة بين سطات ومراكش، أسفرت عن إصابة شخصين بجروح ونفوق مايقارب 50 رأسا من الاغنام.
وفي التفاصيل، أكدت مصادرنا، أن شاحنة كانت محملة بعدد من رؤوس الأغنام ومجموعة من الأكياس، انقلبت عند النقطة الكيلومترية 90 بالطريق السيار المذكورة، مخلفة جريحين ” السائق ومرافقه”، ونفوق عدد من رؤوس الأغنام كانت موجهة على مايعتقد للسوق الوطنية تزامنا وعيد الأضحى.
الحادث وكالعادة، فتحت على إثره عناصر الدرك الملكي تحقيقا للوقوف على ظروف وملابساته، فيما تم اجلاء الجريحين صوب مستعجلات مستشفى الحسن الثاني بسطات لتلقي الاسعافات الأولية.
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10 تعليقات
اللهم لطفك وسترك بعبادك يآرب وحسن الخاتمة واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم ، اللهم اشفي المصابين بهذه الحادثة المؤلمة والمحزنة.
هذه هي نتيجة التهور وعدم التركيز على السياقة والإنتباه واحترام قوانين السير ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
السرعة المفرطة وعدم التركيز في السياقة وعدم احترام علامات التشوير وعدم احترام مراقبات بالكاميرا الطرقية ( اي الردار) وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع حوادث السير في بلادنا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ربما قلة النوم يضعف الذاكرة وما يجعلها في عدم التركيز في السياقة والإنتباه.
هذه الحوادث السير تقع في الطريق الوطنية والجهوية وليس في طريق السيار !!!!!
للاسف الشديد الدوافع لهذا الحادث المؤلم والمحزن الذي أدى باصابة بليغة الخطورة لشخصين نتمنى لهما الشفاء العاجل يآرب وهو قلة النوم، وعدم التركيز على السياقة والإنتباه.
يجب التحقيق في هذه الحادثة المؤلمة والمحزنة التي تسببت في إصابة شخصين وكذا رؤس الغنم للوصول إلى الحقيقة ومدبرها والله اعلم ويبقى السؤال مطروح دائما لوزارة التجهيز والنقل ؟؟؟؟
المغرب يعرف في هذه الفترة أمطار غزيرة ربما انزلاقات في الطريق ما أدى وقوع هذه الحادثة المؤلمة والمحزنة اللهم اشفي المصابين شفاءا عاجلا يآرب
نطلب من الله عزوجل السلامة للجميع ونتمنى من السائقين احترام مراقبات الطرقية وعدم التهور في الطريق واعطاء قسط من الراحة النفسية للوصول بسلام وامان .
خير الكلام ما قل ودل هو في تأني السلامة وفي العجلة الندامة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.