مدرب وست هام يكشف سبب غياب أكرد عن مواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

هبة بريس : رياضة

كشف الاسكتلندي ديفيد مويس، مدرب وست هام سبب غياب المدافع الدولي المغربي نايف أكرد عن مواجهة ليدز يونايتد، أمس الأحد، ضمن الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

وقال مويس في تصريح له بعد المباراة :”نايف تعرض لإصابة خلال مواجهة ألكمار في دوري المؤتمر، لذلك فضلنا عدم المزاجفة به، لكن إصابته تبقى خفيفة وأردنا تجنب امكانية تفاقمها”.

ومعلوم أن وست هام كان قد حسم تأهله إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي حيث سيواجه فيورنتينا الإيطالي، في قمة بطعم مغربي بحكم تواجد أكرد في وست هام وسفيان أمرابط في فيورنتينا.

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