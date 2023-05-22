استعدادا لوباء محتمل.. الصحة العالمية تحث الدول على تعجيل الإصلاحات

2023-05-22 / 12:08
0
هبة بريس - وكالات

حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الاثنين، الدول على إجراء الإصلاحات اللازمة للاستعداد لوباء مقبل محتمل، وذلك خلال الجمعية العمومية للمنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وقال في خطاب للدول الأعضاء بالمنظمة: “لا يمكننا تأجيل هذا”، محذرا من أن الوباء القادم “من المرجح أن يحدث قريبا”.

وأضاف: “إذا لم ننفذ التغييرات اللازمة، فمن سيفعل ذلك؟ وإذا لم ننفذها الآن، فمتى؟”.

ومن المقرر أن تتطرق الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية، التي تستمر عشرة أيام في جنيف وتتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة، للعديد من التحديات الصحية العالمية. وسيتطرق اجتماع مهم هذا الأسبوع لقضية الأوبئة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السعودية تعلن استقبال أول رحلة حجاج لهذه السنة

السعودية تعلن استقبال أول رحلة حجاج لهذه السنة

2023-05-22 / 09:45
Photo of الحزب الحاكم يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية في اليونان

الحزب الحاكم يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية في اليونان

2023-05-21 / 23:33
Photo of مسلحون يطلقون النار داخل مطعم في الإكوادور و الحصيلة 12 ضحية

مسلحون يطلقون النار داخل مطعم في الإكوادور و الحصيلة…

2023-05-21 / 22:05
Photo of الحزب الحاكم في موريتانيا يكتسح الدور الأول للانتخابات التشريعية والبلدية

الحزب الحاكم في موريتانيا يكتسح الدور الأول للانتخابات التشريعية…

2023-05-21 / 21:08
Photo of أفغانستان ..تحطم مروحية ومقتل طيارَيها بسبب “عمود كهرباء”

أفغانستان ..تحطم مروحية ومقتل طيارَيها بسبب “عمود كهرباء”

2023-05-21 / 16:59
Photo of قيادة متهورة ومعاملة تفضيلية.. وزيرة داخلية بريطانيا في مأزق

قيادة متهورة ومعاملة تفضيلية.. وزيرة داخلية بريطانيا في مأزق

2023-05-21 / 15:20
Photo of مؤشر اللااستقرار ..ثلاث ارهــ..ـابيين يسلمون أنفسهم للجيش الجزائري

مؤشر اللااستقرار ..ثلاث ارهــ..ـابيين يسلمون أنفسهم للجيش الجزائري

2023-05-21 / 13:59
Photo of قتلى وجرحى إثر تدافع بملعب لكرة القدم في السلفادور

قتلى وجرحى إثر تدافع بملعب لكرة القدم في السلفادور

2023-05-21 / 13:24
Photo of مراهق يطلق النار على والده ويـ..ـقتله بألمانيا

مراهق يطلق النار على والده ويـ..ـقتله بألمانيا

2023-05-21 / 12:59
Photo of مقــ..ـتل ستة من حرس الحدود الإيراني جنوب شرق البلاد

مقــ..ـتل ستة من حرس الحدود الإيراني جنوب شرق البلاد

2023-05-21 / 10:11

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق