ريم فكري تطرح جديدها الغنائي “يا سيدي بابا”

2023-05-22 / 12:51
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القسم الفني: هبة بريس

طرحت الفنانة المغربية، ريم فكري، جديدها الفني تحت عنوان “يا سيدي بابا”، و ذلك عبر قناتها الرسمية على موقع رفع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”.

ويشار إلى أن ريم لم تقم بتصوير فيديو كليب لجديدها الغنائي “يا سيدي يا بابا”، وهي من كلمات فكري وأمين الأبيض و ألحان أشرف منير والملحن والمنتج الفرنسي بتييس الملقب ب بليز كيز.

و جدير بالذكر أن آخر أغنية قامت بإصدارها الفنانة المغربية ريم فكري كانت تحت عنوان “L’ Enfant Du Pays” أو “صباح الخير”، فضلا عن طرحها ديو جمعها بالرابور “حليوة” بعنوان “وحداني”.

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