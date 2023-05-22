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بنسليمان تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-05-22 / 11:35
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :

– بن سليمان : 38 ملم

– تطوان والدار البيضاء- الميناء : 20 ملم

– فاس : 16 ملم

– طنجة : 13 ملم

– تازة : 12 ملم

– الحسيمة وإفران : 11 ملم

– القنيطرة : 10 ملم

– المحمدية وتيط مليل والناظور والنواصر : 9 ملم

– تاوريرت : 8 ملم

– الدار البيضاء وسطات وشفشاون : 7 ملم

– العرائش وآسفي : 6 ملم

– الصويرة- الميناء ومكناس والرباط وسلا : 5 ملم

– الجديدة : 3 ملم

– بني ملال وخريبكة ووجدة وسيدي سليمان : 2 ملم

– بن جرير : 1 ملم

– الصويرة- المطار وسيدي إفني ومراكش : أقل من ملمتر.

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‫14 تعليقات

  1. الحمدلله الذي أذهب عنا الحزن بعدما يئسنا ولكن الحمدلله رحمة وسعت كل شيء ونعم بالله العلي العظيم.

  2. وجعلنا من الماء كل شيء حي وهذه الأمطار ادخلت الفرحة والسرور على وجه الفلاح البسيط الذي كان ينتظر رحمة الله تعالى.

  3. هذه الأمطار الأخيرة اعطت نتائج إيجابية استراتيجية جديدة ورئية دينامية ناجحة بسياستها ومنهجيتها الإستراتيجية ستعود بالنفع على المزروعات الفلاحية والحمدلله وكذا الفرشة المائية وملئ الانهار والسدود ..

  4. نطمع في المزيد من المطر لأن انحباسه أدى إلى الجفاف الذي عرفه المغرب فى الأواني الأخيرة مماسبب في ضعف الإنتاج الفلاحي هذا الموسم .

  7. هذه الأمطار الأخيرة ستبشر بالخير وستعود بالنفع على وجه الفلاح البسيط الذي طالمى عانى من الجفاف وتأثيره.

  9. الحمدلله على نعمة الله التي لا تعد ولا تحصى فالله سبحانه وتعالى وسعت رحمته كل شيء .

  10. هذه الأمطار الأخيرة اعطت نتائج إيجابية على المزروعات الفلاحية رغم تأخرها فالحمد لله ، فنطمع في المزيد منها حتى لا يكون نقص في المياه الصالحة للشرب.

  11. دعوناك واستجبت لنا اللهم لك الحمد والشكر على امطار الخير فرجت همنا وادخلت الفرحة علا قلوبنا علية

  12. انشالله امطار ستعم بالخير علا الاشجار الموتمرة ومنها الزيتون وعلا الفورشة المائية

  13. مااكرمه الكريم اكرمنا بهده الامطار امطار الخير والبركة ستنفعنا انشاالله وخففت عنا حرارة الشمس التي كانت درجتها عالية

  14. حقيقتا نحمد الله ونشكره على امطار الخير ولاكن فضحت البينية التحتية في جميع مدن المملكة عيب وعار يقال المتل من جد وجد ومن زرع حسد حسبنا الله ونعم الوكيل

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