بنسليمان تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :

– بن سليمان : 38 ملم

– تطوان والدار البيضاء- الميناء : 20 ملم

– فاس : 16 ملم

– طنجة : 13 ملم

– تازة : 12 ملم

– الحسيمة وإفران : 11 ملم

– القنيطرة : 10 ملم

– المحمدية وتيط مليل والناظور والنواصر : 9 ملم

– تاوريرت : 8 ملم

– الدار البيضاء وسطات وشفشاون : 7 ملم

– العرائش وآسفي : 6 ملم

– الصويرة- الميناء ومكناس والرباط وسلا : 5 ملم

– الجديدة : 3 ملم

– بني ملال وخريبكة ووجدة وسيدي سليمان : 2 ملم

– بن جرير : 1 ملم

– الصويرة- المطار وسيدي إفني ومراكش : أقل من ملمتر.

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