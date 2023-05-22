مندوبية التخطيط: انخفاض أسعار المحروقات والحسيمة المدينة الأغلى وطنيا

هبة بريس

سجلت المندوبية السمية للتخطيط، في مذكرة لها حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر أبريل”، ارتفاع هذا الرقم الاستدلالي ب %1,4، نتيجة ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %3,2، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل2023 على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 13,3%، و”الفواكه” ب 11,4% و”الخضر” ب 5,4% و”اللحوم” ب4,1%، و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,5%، و”الزيوت والذهنيات” ب 0,3%.

وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الخبز والحبوب” و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,1%.

وفيما يخص المواد غير الغذائية، فقد سجلت المذكرة استقرارا في أسعارها ما بين شهر مارس وأبريل المنصرمين، في حين أن الانخفاض الاكبر هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 2,9%.

وذكرت المندوبية أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في الحسيمة ب %2,3 على أساس شهري و14,4% على أساس سنوي.

كما ارتفع هذا الرقم ما بين شهر مارس وأبريل في العيون ب %3,2، وفي طنجة وآسفي ب %1,2 وفي وجدة ب %0,2 وفي الرشيدية ب %1,9 وفي بني ملال ب %1,8 وفي الدارالبيضاء وتطوان ومكناس والداخلة ب %1,4 وفي فاس ب %1,3 وفي أكادير ب %1,0 وفي سطات ب %0,9 وفي القنيطرة ومراكش ب %0,8، بينما سجل انخفاضا في كلميم ب %0,1.

وأبرزت المذكرة أنه وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 7,8% خلال شهر أبريل 2023، حيث نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 16,3% وأثمان المواد غير الغذائية ب 2,0%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره %0,1 بالنسبة ل “النقل” و ارتفاع قدره 6,7% بالنسبة ل “مطاعم وفنادق”.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أبريل 2023 ارتفاعا ب %0,3 بالمقارنة مع شهر مارس 2023 وب 7,6% بالمقارنة مع شهر أبريل2022.

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