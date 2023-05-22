الصورة تعبيرية

مندوبية التخطيط: انخفاض أسعار المحروقات والحسيمة المدينة الأغلى وطنيا

2023-05-22 / 11:18
9
هبة بريس

سجلت المندوبية السمية للتخطيط، في مذكرة لها حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر أبريل”، ارتفاع هذا الرقم الاستدلالي ب %1,4، نتيجة ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %3,2، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل2023 على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 13,3%، و”الفواكه” ب 11,4% و”الخضر” ب 5,4% و”اللحوم” ب4,1%، و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,5%، و”الزيوت والذهنيات” ب 0,3%.

وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الخبز والحبوب” و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,1%.

وفيما يخص المواد غير الغذائية، فقد سجلت المذكرة استقرارا في أسعارها ما بين شهر مارس وأبريل المنصرمين، في حين أن الانخفاض الاكبر هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 2,9%.

وذكرت المندوبية أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في الحسيمة ب %2,3 على أساس شهري و14,4% على أساس سنوي.

كما ارتفع هذا الرقم ما بين شهر مارس وأبريل في العيون ب %3,2، وفي طنجة وآسفي ب %1,2 وفي وجدة ب %0,2 وفي الرشيدية ب %1,9 وفي بني ملال ب %1,8 وفي الدارالبيضاء وتطوان ومكناس والداخلة ب %1,4 وفي فاس ب %1,3 وفي أكادير ب %1,0 وفي سطات ب %0,9 وفي القنيطرة ومراكش ب %0,8، بينما سجل انخفاضا في كلميم ب %0,1.

وأبرزت المذكرة أنه وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 7,8% خلال شهر أبريل 2023، حيث نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 16,3% وأثمان المواد غير الغذائية ب 2,0%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره %0,1 بالنسبة ل “النقل” و ارتفاع قدره 6,7% بالنسبة ل “مطاعم وفنادق”.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أبريل 2023 ارتفاعا ب %0,3 بالمقارنة مع شهر مارس 2023 وب 7,6% بالمقارنة مع شهر أبريل2022.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بالأرقام.. شراكات اقتصادية قوية بين المغرب وإسبانيا

بالأرقام.. شراكات اقتصادية قوية بين المغرب وإسبانيا

2023-05-22 / 11:52
Photo of الاتحاد العام لمقاولات المغرب يغري 150 مقاولة إسبانية للاسثتمار في المملكة

الاتحاد العام لمقاولات المغرب يغري 150 مقاولة إسبانية للاسثتمار…

2023-05-21 / 22:17
Photo of نسبة إنجاز أحد أكبر المشاريع السياحية بالرباط تصل إلى 65%

نسبة إنجاز أحد أكبر المشاريع السياحية بالرباط تصل إلى…

2023-05-21 / 17:26
Photo of الصديقي: “المغرب اسثتمر 3,5 مليار درهم لتشجيع زراعة شجر الأركان”

الصديقي: “المغرب اسثتمر 3,5 مليار درهم لتشجيع زراعة شجر…

2023-05-20 / 23:11
Photo of معرض النسيج الدولي بالبيضاء يفتح الباب للأجانب للاسثتمار في المغرب

معرض النسيج الدولي بالبيضاء يفتح الباب للأجانب للاسثتمار في…

2023-05-20 / 18:30
Photo of السفارة الفرنسية بالرباط: “المغرب أول بلد إفريقي من حيث الاستثمارات المباشرة”

السفارة الفرنسية بالرباط: “المغرب أول بلد إفريقي من حيث…

2023-05-20 / 18:23
Photo of الخزينة : متطلبات التمويل بلغت 22.2 مليار درهم متم أبريل

الخزينة : متطلبات التمويل بلغت 22.2 مليار درهم متم…

2023-05-19 / 12:00
Photo of تسجيل شركة “WEADVISE SARL” بصفتها مرشدا في الاستثمار المالي

تسجيل شركة “WEADVISE SARL” بصفتها مرشدا في الاستثمار المالي

2023-05-19 / 11:04
Photo of “الماء والتضخم”…اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة.

“الماء والتضخم”…اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة.

2023-05-18 / 11:19
Photo of رياض مزور : المغرب دخل عهدا صناعيا جديدا

رياض مزور : المغرب دخل عهدا صناعيا جديدا

2023-05-18 / 10:13

‫9 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق