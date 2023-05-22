بيكيه يقاضي شاكيرا بسبب طفليهما

2023-05-22 / 11:03
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القسم الفني: هبة بريس

يتجه اللاعب الإسباني السابق، جيرارد بيكيه، لمقاضاة حبيبته السابقة، النجمة الكولومبية شاكيرا، بعد أن أظهرت ابنيهما ساشا وميلان في كليب أغنيتها الجديدة دون علمه.

وكشفت الصحفية الإسبانية، لورينا فاسكويز، أن بيكيه لم يكن يعلم أن ابنيه سيشاركان في فيديو الكليب الجديد لوالدتهما، كما لم يُطلب منه الإذن للموافقة على هذه الخطوة.

وأضافت فاسكيز أن قائد فريق برشلونة السابق أعرب عن صدمته من تصرف حبيبته السابقة، ويناقش مع محاميه الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها بحقها.

وجسدت شاكيرا في أغنيتها الجديدة “Acrostico” والتي وصلت إلى حدود 54 مليون مشاهدة في غضون خمسة أيام من طرحها، كيف علّمها ابنيها معنى الحبّ الحقيقي وتأثيرهما الإيجابي عليها.

وشارك أبناء شاكيرا أداء الأغنية مع والدتهما التي قالت فيها: “اكتشفت أن الحب الحقيقي لا ينتهي، حاولت أن أخفي دموعي وهشاشتي، ولكن الأمور ليست دائماً كما نحلم، سأقف دائماً إلى جانبكما”.

وكان بيكيه قد صرح في شهر مارس الماضي أنه ملتزم بحماية أطفاله، وقال في تصريحات صحفية: “كل منا لديه مسؤولية محاولة القيام بالأفضل لأطفاله، لذا يجب حمايتهم، و هذا هو عمل كل الآباء مع أطفالهم، أنا أركز على ذلك وهذا هو عملي كأب”.

 وتحدث بيكيه حول تأثير انفصاله عن شاكيرا: “الأمر يتوقف على استقبال الناس للأمور أو كيف تبيعه الصحافة، أواصل فعل ما أحب”.

وأضاف: “عندما يحين موعد موتي سأنظر إلى الماضي وآمل أن أكون قد حققت ما أريد، أود أن أكون وفيا لنفسي، لن أنفق أموالًا بحثًا عن تلميع صورتي، من أقلق بشأنهم هم الأشخاص الذين أحبهم ومن يعرفونني، أمّا البقية فلا أهتم بشأنهم”.

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