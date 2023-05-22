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قفز من نافذة مكتب للأمن.. التحقيق في ظروف وفاة موقوف بالبيضاء

2023-05-22 / 09:12
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هبة بريس - البيضاء

فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء الأحد 21 ماي الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وفاة شخص موقوف في قضية زجرية، وذلك بعدما قفز من نافذة مكتب للأبحاث في مصلحة للشرطة القضائية.

وكانت فرقة مكافحة المخدرات بمنطقة أمن مرس السلطان الفداء بمدينة الدار البيضاء قد أوقفت شخصا في حالة تلبس بترويج مخدر الشيرا لشخص يشتبه في تعاطيه للمخدرات، وعند إخضاعهما لإجراءات البحث بمقر الشرطة القضائية، عمد هذا الأخير إلى القفز من نافذة مكتب الأبحاث، مما تسبب في وفاته متأثرا بجروح بليغة خلال نقله للمستشفى على متن سيارة الإسعاف.

وقد تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي، في وقت باشرت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا معمقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

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