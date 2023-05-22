طقس الإثنين.. زخات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، نزول أمطار مصحوبة محليا برعد فوق الشمال-الغربي، مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، الريف، الواجهة المتوسطية، شمال المنطقة الشرقية ومنطقة السايس.

كما يرتقب نزول أمطار ضعيفة أو قطرات مطرية متفرقة فوق هضاب الفوسفاط، والماس، الأطلس الصغير والسهول الواقعة ما بين الدار البيضاء والصويرة.

ومن المتوقع أيضا نزول قطرات مطرية جد خفيفة ستهم محليا السواحل ما بين سيدي افني وطرفاية مع نزول ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير .

وسيكون الطقس باردا نسبيا فوق مناطق الأطلس، مع تناثر غبار محلي جنوب وحنوب-شرق البلاد، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية بكل من الأقاليم الجنوبية، منطقة سوس ،مرتفعات الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 1 و5 درجات بمرتفعات الأطلس، ما بين 05 و10 درجات بهضاب الفوسفاط ووالماس، الريف والهضاب العليا الشرقية، ما بين 15 و21 درجة بالسواحل وأقصى جنوب البلاد. وستكون ما بين 08 و16 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الارتفاع الطفيف بالمناطق الشمالية والوسطى.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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