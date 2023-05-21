قنصلية إسبانيا بتطوان.. سماسرة يتحكمون في المواعيد والقنصل خارج التغطية

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

يعيش طالبوا التأشيرة الإسبانية التابعين للقنصلية العامة بتطوان معاناة حقيقية مع نظام المواعيد الذي إعتمدته القنصلية الإسبانية منذ حوالي ثلاث سنوات تقريبا، حيث بات من المستحيل الحصول على موعد دون تدخل السماسرة والفاسدين الذين إغتنوا بشكل فاضح جراء هذه الممارسات الحاطة من قيمة الديمقراطية الإسبانية وشفاقية تعاملها مع الجميع على قدم المساواة.

والغريب في الأمر ان كل هذه السلوكات المشينة التي باتت القنصلية العامة الإسبانية بمدينة الحمامة البيضاء مسرحا لها دون حسيب ولا رقيب، لم تجد ولو مسؤولا واحدا لردعها والحد من تداعياتها السلبية على جيوب المواطنين المغاربة عموما والتطوانيون على وجه الخصوص ، حيث صار فرض الإتاوات على طالبي التأشيرة حديث الشارع العام ولسان كل مواطن ينوي الحصول على موعد في هذه التمثيلية القنصلية السيئة السمعة.

“هبة بريس” كانت قد توصلت في وقت سابق بعدد من الشكايات في هذا الخصوص تتهم خلالها القنصلية الإسبانية بتغاضي النظر عن الفساد المستشري داخلها ، في وقت يعلم فيه القنصل العام والموظفين أن طالب الموعد يجب ان يمر عبر طريق السماسرة ويدفع مبلغا إضافيا يتراوح بين 3000 و 5000 درهم مقابل حصوله فقط على الموعد ، أما منح التأشيرة من عدمه يبقى موضوع آخر لا يمكننا الخوض فيه رغم كل ما يقال عنه من سياسة وتعمد راح ضحيتهما أطر وموظفون كبار يتوفرون على جميع الشروط والضمانات للسفر إلى الخارج.

مقابل هذا كله صرح عدد من المشتكين والمتضررين من بيروقراطية القنصلية الإسبانية بتطوان أن تمة شركة مخصصة في إجراءات تهيئة الملفات والكائن مقرها في طريق “مرتيل” تعرف بدورها إنتهاكات وخروقات جسيمة يجب على المسؤولين المغاربة أن أن يتدخلوا لمراقبة سيرها العادي بما يحفظ للمواطن كرامته وسمعته اللتان يبدوا أنها إنتهكت بشكل صارخ لدى بعض القنصليات الأجنبية.

وسبق ل”هبة بريس” في مناسبتين سابقتين موازاة مع كم الشكايات الواردة أن راسلت نائب القنصل العام الإسباني بتطوان تستفسره عن سبب هذه الفوضى التي يئن تحت وطئها طالبوا التأشيرة الإسبانية، لكن وللأسف لم نتلق أي رد في هذا الملف.

على ضوء كل هذه الممارسات التي يعرفها القاصي والداني اصبح ملزما على وزارة الخارجية الإسبانية أن تعيد النظر في طبيعة هذه الإختلالات ومصدرها ، وبالتالي تسارع في تقويم الإعوجاجات التي تسيء للمملكة الإسبانية في الخارج وتضرب مصداقية ديمقراطيتها عرض الحائط ، وهي التي لا تسمح بمثل هذا التسيب على أراضيها ، كما نستغل الفرصة أيضا لتوجيه رسالة إلى الإعلام الإسباني الذي تراه يهرول نحو بعض الهفوات داخل القنصليات المغربية على أراضيه ولو أنها لا ترقى بتاتا إلى ما هو الحال عليه في القنصليات الإسبانية ، فلا مكان للإزدواجية في هذا الموضوع وسياسة حلال في المغرب وحرام في إسبانيا.

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