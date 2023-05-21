ديربي الشرق.. بركان تفوز على وجدة بميدانها و تعقد حسابات النزول
هبة بريس ـ رياضة
انتهى ديربي الشرق بين مولودية وجدة و نهضة بركان و الذي احتضنه المركب الشرفي بوجدة بفوز الضيوف بهدفين لواحد.
و لم يستغل نادي المولودية عاملي الاستضافة في الأرض و أمام الجمهور للظفر بنقاط المباراة أمام خصم بركاني كان منظما و استغل الفرص التي أتيحت له ليفوز باللقاء.
فوز بركان في هاته المباراة عقد حسابات النزول لمولودية وجدة و الذي أصبح في دائرة الخطر رفقة كل من أولمبيك خريبكة و اتحاد طنجة و الدفاع الحسني الجديدي و بدرجة أقل شباب المحمدية.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0