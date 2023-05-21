ديربي الشرق.. بركان تفوز على وجدة بميدانها و تعقد حسابات النزول

2023-05-21 / 22:24
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هبة بريس ـ رياضة

انتهى ديربي الشرق بين مولودية وجدة و نهضة بركان و الذي احتضنه المركب الشرفي بوجدة بفوز الضيوف بهدفين لواحد.

و لم يستغل نادي المولودية عاملي الاستضافة في الأرض و أمام الجمهور للظفر بنقاط المباراة أمام خصم بركاني كان منظما و استغل الفرص التي أتيحت له ليفوز باللقاء.

فوز بركان في هاته المباراة عقد حسابات النزول لمولودية وجدة و الذي أصبح في دائرة الخطر رفقة كل من أولمبيك خريبكة و اتحاد طنجة و الدفاع الحسني الجديدي و بدرجة أقل شباب المحمدية.

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