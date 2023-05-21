الاتحاد العام لمقاولات المغرب يغري 150 مقاولة إسبانية للاسثتمار في المملكة

هبة بريس ـ الرباط

ينظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى جانب المجلس الاقتصادي المغربي الإسباني، يوم الاثنين المقبل بمدريد، لقاء أعمال تحت عنوان “الاستثمار في المغرب من أجل ازدهار مشترك” يروم إلى تعزيز فرص الاستثمار في المملكة لدى الفاعلين الاقتصاديين الإسبان.

وأورد الاتحاد العام لمقاولات المغرب في بلاغ له أن هذا اللقاء الاقتصادي، المنظم بشراكة مع كل من وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، يسعى أيضا إلى تقريب المقاولات المنتمية للبلدين بغية تسريع تطويرها على مستوى أسواق جديدة، ولاسيما السوق الإفريقية والأمريكية اللاتينية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن اللقاء سيشهد مشاركة أزيد من 150 مقاولة إسبانية ناشطة في مختلف القطاعات على غرار الصناعة الغذائية، والاقتصاد الدائري، والطاقات المتجددة، وتدبير المياه، وتحويل النفايات، والنسيج والسياحة.

و ستحظى هذه المقاولات بفرصة للتبادل، ضمن إطار الأعمال لأعمال “B2B” مع شركاء محتملين وفرق من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، من أجل التعرف على الفرص الواجب انتهازها، ولاسيما في ظل البلورة الجارية لميثاق الاستثمار المغربي والذي يقدم تحفيزات (مالية وغير مالية) استثنائية لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب، إذ يستهدف ما مجموعه 550 مليار درهم للاستثمار ويطمح إلى خلق 500 ألف منصب شغل.

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