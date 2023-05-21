الرجاء يفرض التعادل على طنجة و يؤزم وضعيته في أسفل الترتيب

2023-05-21 / 22:09
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هبة بريس ـ رياضة 

انتهت القمة التي احتضنها الملعب الكبير بطنجة بين فريق الاتحاد المحلي و الرجاء الرياضي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

و غلب التعادل أطوار المواجهة التي كان رفاق محسن متولي يمنون فيها النفس للظفر بنقاطها الثلاث قصد الانعتاق من أسفل الترتيب.

هذا التعادل أزم وضعية الفريق الطنجاوي الذي أصبح يتحوز 22 نقطة في المركز ما قبل الأخير بفارق الأهداف عن أولمبيك خريبكة.

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‫8 تعليقات

  3. كل التقدير والاحترام لرئيس نادي اتحاد طنجة السيد الشرقاوي الذي سهر مع فريقه من أجل تحسين اداءه الا انه فشل في ذالك ..

  4. الرجاء الرياضي خسر الكثير من المباريات الوطنية والافريقية بسبب رئيسه الثرثار ..

  6. الأندية المغربية قوية بما فيها الرجاء الرياضي واتحاد طنجة لكن تراجع اداءهم في السنين الأخيرة ..

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