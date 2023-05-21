الرجاء يفرض التعادل على طنجة و يؤزم وضعيته في أسفل الترتيب
هبة بريس ـ رياضة
انتهت القمة التي احتضنها الملعب الكبير بطنجة بين فريق الاتحاد المحلي و الرجاء الرياضي بالتعادل السلبي بين الفريقين.
و غلب التعادل أطوار المواجهة التي كان رفاق محسن متولي يمنون فيها النفس للظفر بنقاطها الثلاث قصد الانعتاق من أسفل الترتيب.
هذا التعادل أزم وضعية الفريق الطنجاوي الذي أصبح يتحوز 22 نقطة في المركز ما قبل الأخير بفارق الأهداف عن أولمبيك خريبكة.
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8 تعليقات
اتحاد طنجة مهدد بالنزول إلى القسم الوطني الثاني..
اتحاد طنجة يتذيل اسفل الترتيب ..
كل التقدير والاحترام لرئيس نادي اتحاد طنجة السيد الشرقاوي الذي سهر مع فريقه من أجل تحسين اداءه الا انه فشل في ذالك ..
الرجاء الرياضي خسر الكثير من المباريات الوطنية والافريقية بسبب رئيسه الثرثار ..
بالتوفيق للاتحاد طنجة ..
الأندية المغربية قوية بما فيها الرجاء الرياضي واتحاد طنجة لكن تراجع اداءهم في السنين الأخيرة ..
ترتيبات المدرب غير مناسبة ومحسن متولي لا يجيد اللعب ..
اللهم يسر وحظ سعيد لاتحاد طنجة ..