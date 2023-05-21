النصيري يتسلم جائزة “لاعب الشهر” في الدوري الإسباني

هبة بريس : رياضة

تسلم الدولي المغربي يوسف النصيري جائزة لاعب الشهر قبل بداية مباراة فريقه اشبيلية ضد ضيفه ريال بيتيس، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 35 من الدوري الإسباني.

وتوج النصيري مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لشهر أبريل الماضي، بعدما قدم مستويات مميزة وساهم في تحقيق فريقه لنتائج جيدة.

ومعلوم أن يوسف النصيري لم يبدأ مواجهة ريال بيتيس كأساسي، حيث يتواجد على مقاعد البدلاء رفقة مواطنه ياسين بونو.

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