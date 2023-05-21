النصيري يتسلم جائزة “لاعب الشهر” في الدوري الإسباني
هبة بريس : رياضة
تسلم الدولي المغربي يوسف النصيري جائزة لاعب الشهر قبل بداية مباراة فريقه اشبيلية ضد ضيفه ريال بيتيس، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 35 من الدوري الإسباني.
وتوج النصيري مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لشهر أبريل الماضي، بعدما قدم مستويات مميزة وساهم في تحقيق فريقه لنتائج جيدة.
ومعلوم أن يوسف النصيري لم يبدأ مواجهة ريال بيتيس كأساسي، حيث يتواجد على مقاعد البدلاء رفقة مواطنه ياسين بونو.
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12 تعليقات
تستاهل اكتر ربي يحفضك اوالله ينصرك او ديما المغريب ارفعت راسنا بالاخلاق او بالنجاح ربي يحفضك او يحفض المنتخب المغربي يارب
الله يحفضك الوالديك او الجمهورك او الوطن ديالك هنيئا لك بهدا التتويج نعتز بي بطل مثلك
هنيئا ليوسف النصيري على هذا التتويج ..
تحسن كبير لمستوى اللاعب النصيري ليتوج افضل لاعب ..
يستحق ذالك عن جذارة واستحقاق لمجهوده الكبير..
هداف إشبيلية فخر المغرب ..
قدم احسن عرض هذا الموسم هنيئا النصيري بهذا التتويج ..
نتمنى ان يتعاقد مع نادي انجليزي كبير ك ليفربول وتشيلسي وانتنهام وارسنال وغيرها ..
أسد الأطلس النصيري الذي تألق في كأس العالم قطر وتطور سريعا اداءه مع إشبيلية ..
الف مبروك..
تتويج جاء نتيجة المجهود الكبير..
تهانينا لك النصيري بهذا التتويج ..