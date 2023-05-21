النصيري يتسلم جائزة “لاعب الشهر” في الدوري الإسباني

2023-05-21 / 20:45
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هبة بريس : رياضة

تسلم الدولي المغربي يوسف النصيري جائزة لاعب الشهر قبل بداية مباراة فريقه اشبيلية ضد ضيفه ريال بيتيس، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 35 من الدوري الإسباني.

وتوج النصيري مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لشهر أبريل الماضي، بعدما قدم مستويات مميزة وساهم في تحقيق فريقه لنتائج جيدة.

ومعلوم أن يوسف النصيري لم يبدأ مواجهة ريال بيتيس كأساسي، حيث يتواجد على مقاعد البدلاء رفقة مواطنه ياسين بونو.

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‫12 تعليقات

  1. تستاهل اكتر ربي يحفضك اوالله ينصرك او ديما المغريب ارفعت راسنا بالاخلاق او بالنجاح ربي يحفضك او يحفض المنتخب المغربي يارب

  2. الله يحفضك الوالديك او الجمهورك او الوطن ديالك هنيئا لك بهدا التتويج نعتز بي بطل مثلك

  8. نتمنى ان يتعاقد مع نادي انجليزي كبير ك ليفربول وتشيلسي وانتنهام وارسنال وغيرها ..

  9. أسد الأطلس النصيري الذي تألق في كأس العالم قطر وتطور سريعا اداءه مع إشبيلية ..

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