الصراع بين بودريقة و حسبان على الرئاسة يقسم منخرطي الرجاء

هبة بريس ـ رياضة

اشتد الصراع في الأيام الأخيرة بشكل كبير على رئاسة الرجاء الرياضي و خلافة عزيز البدراوي الذي أعلن تنحيه من رئاسة الفريق الأخضر و تأكيده العزم على عدم ترشحه للجمع العام المقبل المقرر بعد أيام.

و قدم مرشحين اثنين ملفات ترشحهم لرئاسة الرجاء و هما محمد بودريقة و سعيد حسبان حيث يعكف الاثنين معا على استمالة المنخرطين للتصويت عليهما في الجمع العام المقبل.

بودريقة و حسبان الذين سبق لهما قيادة الفريق الأخضر في مناسبات سابقة، يعولان على استراتيجيتين مختلفتين، حيث أن بودريقة يلعب على ورقة المنخرطين الجدد، فيما سعيد حسبان يعول على المنخرطين القدماء الذين سبق جالسهم خلال فترة رئاسته للرجاء و كذا على بعض المنخرطين الذين كانوا بجانب عزيز البدراوي في ظل العلاقة المتذبذبة التي تربطهم و بودريقة.

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