خريبكة: جدل حول “المال” المقدم لجمعيات رياضية ومطالب بفتح تحقيق

هبة بريس _ خريبكة

قبل ايام ؛ سال المداد الكثير حول الدعم المالي المقدم للجمعيات الرياضية والثقافية … تعدد القول في الموضوع لكن ؛ يبقى الاهم هو تخصيص مبلغ مضاعف لحسنية بلدية خريبكة ومنع جمعيات اخرى من نفس الدعم …السؤال المطروح…علاش كلشي غضبان ؟ واش رئيس مجلس الجماعة مقتنع ب_”الوزيعة ” المالية ..؟ وهذا ” الوزيعة ” واش فعلا مبنية على دراسة أم ان العطاء كان نتيجة تدخلات وتغليب كفة على اخرى ؟

باش نكونو واقعيين ..من حق الجميع ايقول للزكراني ..وعلاش ” الحسنية ” بوحدها تستافد من مبلغ 50 مليون…؟ .وعلاش ماخديتيش بعين الاعتبار الارقام المقدمة للمجلس من طرف لجنة الشباب والرياضة بجماعة خريبكة ؟ وزعما انت على علم ان “الحسنية ” كتستافد من دعم الجامعة الي كيقولو 60 مليون زائد دعم مجلس جهة بني ملال_خنيفرة ..

قد يتفهم الجميع كل السالف ذكره ولكن ألي صعيب في الفهم ..علاش ” الحسنية ” تاخد كل ذلك الدعم بالمقابل كاينة جمعية ثانية خدات 8 مليون سنتيم علما ان الفرق بينهما لا يتعدى درجة في المنافسات الكروية ..والاهم من ذلك ان هذا الجمعية لا دعم لها من الجامعة …

ماشي عيب تاخد “الحسنية” كل الدعم ؛ فهو فريق كروي كيمثل المدينة ..غير ان الذي زاد من الغضب هو الطريقة باش تمرر الرقم …وكاين تصريح صحفي لمحمد عماري رئيس لجنة الشباب والرياضة كيقول فيه ان الرئيس الفعلي لفريق الحسنية هو عبد الكريم الفاسيني النائب الثاني لرئيس مجلس الجماعة ..وهنا كتكون الرسالة واضحة ان الرئيس محمد الزكراني اخد بعين الاعتبار القرب الحزبي والانتخابوي بينه وبين عبد الكريم الفاسيني ..

المشكلة القائمة المتتعددة التفسيرات تتجلى في ان لجنة الشباب والرياضة ألي قدمت الارقام هذه السنة هي نفسها اللجنة الي قدمت الارقام السنة الماضية …فماذا تغير ليتم ابعاد اقتراحات لجنة الشباب هذه السنة والتي اكتفت باعتماد 25 مليون لحسنية بلدية خريبكة اخذا بعين الاعتبار 60 مليون كدعم من لدن الجامعة ..

هذا الرجة بطبيعة الحال مادازتش دون تعبير عن “الشجب ” وبغض النظر عن التدخلات بدورة “الخميس 11 ماي” والتي صبت مجملها في الرفض ومساءلة الرئيس عن فرضية ” تغليبه كفة على أخرى ” خرجت فعاليات رياضية جمعوية للتعبير عن مواقفها وكانت كالاتي :

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