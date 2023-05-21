مانشستر سيتي يفوز على تشيلسي و يتوج بطلا للدوري الإنجليزي

هبة بريس ـ وكالات

احتفل مانشستر سيتي بتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي، عقب فوزه على ضيفه تشلسي بهدف نظيف -اليوم الأحد- في الجولة الـ 37 من المسابقة.

ويدين مانشستر سيتي الذي توج بلقبه الخامس في آخر 6 مواسم، بالفضل في هذا الفوز للاعبه جوليان ألفاريز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 12.

ورفع “السيتيزنز” الذي تتبقى له مباراتان بالدوري، رصيده إلى 88 نقطة في صدارة الترتيب علما بأنه توج باللقب بشكل رسمي أمس السبت عقب خسارة أرسنال أمام نوتنغهام فورست بهدف نظيف.

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