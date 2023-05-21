أمطار ماي تفضح البنية التحتية في المحمدية و تغرق مداخل المدينة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

ساعات قليلة كانت كافية لتنفضح أحوال البنية التحتية بمدينة المحمدية و خاصة مداخلها التي تحولت لبرك مائية عجزت معها بعض السيارات على المرور خاصة في ساعات الظهيرة ليومه الأحد.

و حسب ما عاينت هبة بريس بعدد من مناطق المحمدية و مداخلها و بالأخص من جهة بني يخلف و اللويزية، فقد غمرت المياه التي تهاطلت اليوم أجزاء كبيرة من الطرقات المهترئة فحولتها لبرك.

و لم يتفاجأ مستعملو الطريق الذين وجدوا صعوبات في المرور من الطرقات المليئة بالحفر بواقع الحال في مدينة الزهور التي لم تعد تملك من الصفة سوى الإسم، لسبب بسيط هو أنهم تعودوا على أن أغلب المشاريع التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة لم ترق للجودة المطلوبة.

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