نسبة إنجاز أحد أكبر المشاريع السياحية بالرباط تصل إلى 65%

هبة بريس - اقتصاد

استقبل الشيخ مسلم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة مجموعة “بن حم” في بمكتبه بفندق رويال روز في أبوظبي وفداً من بنك التجاري وفا المغربي.

وضم الوفد كلاً من محمد الكتاني رئيس مجلس الإدارة لمجموعة التجاري وفا بنك، و يوسف الرويسي مدير عام ورئيس الخدمات المصرفية للشركات والاستثمارات، و نبيل قادري المدير التنفيذي، و شريف رضا كبير المسؤولين التنفيذيين في الشرق الأوسط، وسناء علمي رئيس تمويل التجارة العالمية، و سرج بهادريان مدير الخدمات المصرفية الاستثمارية .

وبحث الجانبان استثمارات مجموعة “بن حم” في المغرب ، حيث أطلعَ الشيخ مسلم بن حم الوفد المغربي على عرض مرئي خاص بمشروع المجموعة، إنشاء مركز تجاري وفندق 5 نجوم في العاصمة الرباط، حيث وصلت نسبة إنجاز المرحلة الأولى إلى 65%، وناقش الطرفان الجدول الزمني الخاص بالمشروع وتفاصيل سير العمل .

وقال الشيخ مسلم بن حم :”يعد مشروع بن حم في المغرب من أكبر المشاريع السياحية في العاصمة الرباط، ونعمل على بناء صرح حضاري سياحي باستخدام أحدث التقنيات المستدامة”

وتابع بن حم :” نسعى من خلال الاستثمار في مملكة المغرب الشقيقة توسيع آفاق المجموعة فيما يتعلق بمجال التطوير العقاري والعمل على تعزيز وجودنا في دول المغرب العربي باستثمارات نوعية بمقاييس عالمية” .

وأكد بن حم على أن مسيرة العلاقات الإماراتية المغربية متواصلة برغبة مشتركة في تعزيز التعاون الثنائي وإيجاد الفرص الاستثمارية المواتية لها ووضع آليات واضحة لخدمة جهود التنمية في البلدين .

الجدير بالذكر بأن مشروع بن حم في المغرب عبارة عن مركز تجاري كبير، يضم أفخم الماركات العالمية بمساحة تقدر بـ 22 ألف متر مربع ومجهز بأحدث التقنيات والمرافق العامة، ونحو 1000 موقف سيارة على 3 طوابق تحت الأرض، كما يتصل المركز التجاري بفندق من فئة 5 نجوم الذي سيشيد وفق أفضل المعايير العالمية ويضم 201 غرفة وجناح، بالإضافة إلى قاعة احتفالات رئيسية تتسع لـ 500 شخص وقاعات اجتماعات ومؤتمرات تتسع إلى نحو 400 شخص، كما يضم الفندق 5 مطاعم عالمية ونادياً صحياً وسبا ضمن أرقى المستويات وحديقة داخلية ومسبح .

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