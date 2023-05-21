جماهير بايرن ميونيخ تهاجم مزراوي بسبب تضامنه مع أبوخلال
هبة بريس : رياضة
تعرض الدولي المغربي نصير مزراوي، مدافع بايرن ميونيخ لهجوم حاد من طرف جماهير فريقه خلال مباراة أمس السبت أمام لايبزيج في الدوري الألماني.
ورفعت فئة من جماهير بايرن ميونيخ يافطة تحمل رسالة “كل الألوان جميلة. في تولوز وميونخ وفي كل مكان. احترم قيمنا يا مزراوي”.
ويأتي هذا الهجوم الذي تعرض له مزراوي من جماهير بايرن ميونيخ بعدما أعلن في وقت سابق تضامنه مع مواطنه زكرياء أبوخلال الذي رفض المشاركة في حملة دعم المثلية الجنسية بالدوري الفرنسي.
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2 تعليقات
بعد بضع سنوات الشواذ سيصبح إجباري في أوروبا استرنا.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
يجب على الجماهير اجترام الدستور و احترام حقوق الانسان في الاختيار و في التدين
و ليس لكم الحق في مهاجمة من يختلف معكم