جماهير بايرن ميونيخ تهاجم مزراوي بسبب تضامنه مع أبوخلال

هبة بريس : رياضة

تعرض الدولي المغربي نصير مزراوي، مدافع بايرن ميونيخ لهجوم حاد من طرف جماهير فريقه خلال مباراة أمس السبت أمام لايبزيج في الدوري الألماني.

ورفعت فئة من جماهير بايرن ميونيخ يافطة تحمل رسالة “كل الألوان جميلة. في تولوز وميونخ وفي كل مكان. احترم قيمنا يا مزراوي”.

ويأتي هذا الهجوم الذي تعرض له مزراوي من جماهير بايرن ميونيخ بعدما أعلن في وقت سابق تضامنه مع مواطنه زكرياء أبوخلال الذي رفض المشاركة في حملة دعم المثلية الجنسية بالدوري الفرنسي.

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