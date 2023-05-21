وجدة ..شرطي يتعرض لاعتداء بالمقر القديم لولاية الأمن
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، منتصف نهار اليوم الأحد 21 ماي الجاري، وذلك لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بقيام شخص، كان في حالة غير طبيعية ويحمل جروحا، باستخدام العنف في حق موظف شرطة بواسطة السلاح الأبيض.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيه، الذي كان في حالة غير طبيعية ويحمل جروحا دامية، بتعريض مقدم شرطة رئيس لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض أثناء قيامه بحراسة إحدى بوابات المقر القديم لولاية أمن وجدة، وذلك لأسباب وخلفيات تعكف حاليا الأبحاث على تحديدها.
وقد تم نقل الشرطي الضحية والمشتبه فيه للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، فيما تعكف الأبحاث حاليا على تحديد هوية المشتبه فيه الكاملة، وتقييم وضعه النفسي، وذلك في أفق إخضاعه للبحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
7 تعليقات
حتى رجال الامن صار بعضهم اخطر من المجرمين
لم تعد وجدة التي كنا نعرفها في السابق للاسف
حالة مشي طبيعية شكون ايقد حتى يوقف قودام شورطي فين عاد يدربو شي حاجا كاينا
من حق الشورطي ادرابه بالنار لانه تعرض للاعتداء وامام المقر لولاية الامن الوطني ومن قال كان ارهابيا مبقاتش التيقة
ولات السيبة بزااااف حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يريد تشويه البلاد والعباد أللهم انتقم منهم
الشفاء العاجل يارب العالمين لي هدا الشورطي الدي ضحا والاخر لابد من معاقبته
القرقوبي ياسادة خرب ودمر الشباب.يجب معاقبة أباطرة القرقوبي بأقصى درجات العقاب لأنهم خربوا البلاد.كثر الكريساج بالسيوف وانعدم الأمن.اخرجوا الجيش لتنظيف المدن والقرى من هذه الكائنات المقرقبة التي تتعدى وتساب المواطنين